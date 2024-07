Joao Felix-Juve, Giuntoli piazza il vero colpo dell’estate: 30 milioni

Joao Felix alla Juve? I tifosi già esultano, il club bianconero è pronto a piazzare il vero colpo dell’estate per 30 milioni di euro!

Joao Felix ha fatto rientro in questi giorni all’Atletico Madrid dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito al Barcellona. Il classe ’99 ha deluso anche all’Europeo, dove non è riuscito ad essere tra i protagonisti con il suo Portogallo. Il valore di mercato del giocatore è letteralmente crollato se si pensano ai 127 milioni di euro investiti nel 2019 da parte del club della capitale spagnola.

Il portoghese rischia così di diventare un vero e proprio caso, non riuscendo ad esplodere in maniera definitiva o quanto almeno dare seguito alla cifra per lui spesa cinque anni fa per prelevarlo dal Benfica. Secondo quanto riferiscono i media iberici, come ad esempio AS, l’Atletico non vuole fare sconti a nessuno. Basta prestiti in giro per il mondo, la volontà della dirigenza è di cederlo in maniera definitiva per guadagnare qualcosa dal suo addio, sebbene la cifra incassata potrà essere al massimo un quarto di quella spesa per l’acquisto.

Joao Felix alla Juve, l’incredibile apertura: ecco tutti i dettagli

Il Barcellona aveva aperto ad un nuovo approdo in maglia catalana, in quanto nell’ultima stagione non ha comunque fatto male con 30 presenze e 7 reti, ma l’Atleti è stato chiaro: andrà via solo con una cessione a titolo definitivo, cosa che ha fatto raffreddare l’interesse dei vice-campioni di Spagna. Qualche settimana fa si era registrato un sondaggio da parte dell’Arsenal e altre sirene in Premier ma non ci sono stati sviluppi concreti.

Al momento, insomma, il calciatore non sembra avere mercato, al di là di un possibile interesse nelle ultime ore del Fenerbahce di Mourinho. Ecco perché Cristiano Giuntoli potrebbe pensare di portarlo alla Juve e di affondare il colpo nelle prossime settimane. Simeone non si opporrebbe alla partenza del 24enne portoghese. La cifra richiesta potrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro.

Giuntoli sta monitorando la situazione. Si tratterebbe di un ottimo sostituto di Chiesa, qualora l’ex Viola dovesse andare via nelle prossime settimane come sembra. Il costo è sicuramente alla portata, va solo trovata l’intesa economica con l’Atletico e soprattutto anche con il calciatore, il cui ingaggio è molto alto. La pista italiana potrebbe essere un’ottima opportunità per il portoghese per rilanciare una carriera iniziata sotto i miglior auspici ma che anno dopo anno lo sta portando verso il declino.