Last minute Juventus, Motta ha scelto il nuovo centrale: Bremer ‘liberato’

Calciomercato Juventus, Thiago Motta ha dato il via libera: scelto il nuovo centrale bianconero che “libera” Bremer

Thiago Motta voleva Calafiori – come vi spieghiamo in questo articolo – ma ha capito, da un po’ di tempo, che il suo sogno rimarrà tale. Nessuna possibilità di prendere il difensore del Bologna, destinato all’Arsenal, e quindi secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il tecnico della Juventus ha dato il via libera al colpo in difesa.

La Juventus ha scelto Todibo del Nizza per completare il pacchetto arretrato, e saranno giorni intensi, questi, per cercare di trovare la formula per il passaggio in bianconero. La richiesta è sempre di 40 milioni di euro, quelli che il Manchester United aveva messo sul piatto, che a Torino comunque ritengono eccessiva e che al momento non possono spendere. I buoni rapporti, visto l’affare Thuram, potrebbero aiutare nella questione.

Calciomercato Juventus, “liberato” Bremer

Obiettivo individuato adesso tocca al club trovare il giusto incastro per andare a dama. La Juventus vuole chiudere comunque nel minor tempo possibile per poi cercare di andare a mettere a puntino la rosa con quella che potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta.

Todibo, infine, è stato scelto ovviamente per una questione anche tattica: in questo modo verrebbe liberato Bremer da compiti di marcatura con il brasiliano che avrebbe maggiori possibilità di andare a impostare l’azione, sfruttando la sua enorme struttura fisica e conducendo in avanti il pallone qualora si dovesse creare quello spazio. Questo lavoro nel Bologna lo scorso anno lo ha fatto Calafiori, che continuerà a farlo in Premier League. La Juve le nuova idee ce le ha chiare.