Terremoto Gatti, tutto stravolto in casa Juve: Thiago Motta ha detto sì

La rivoluzione che sta riguardando la Juventus interessa anche Federico Gatti: Thiago Motta ha parlato molto chiaramente

Quale sarà il futuro di Federico Gatti? E’ una domanda che da qualche settimana si pongono tanti tifosi della Juventus. I bianconeri stanno vivendo una vera e propria rivoluzione: l’arrivo in panchina di Thiago Motta e i nuovi acquisti Douglas Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio sono i segnali di un cambio di rotta che dovrà riportare la Juve a lottare per il titolo.

Proprio perché c’è aria di cambiamento stanno aumentando le indiscrezioni su alcuni giocatori della rosa bianconera che potrebbero anche cambiare aria. Tra questi, nei giorni scorsi, è stato inserito anche Federico Gatti, che pare abbia molto mercato specialmente in Premier League. Con i soldi di una sua ipotetica cessione – si parla di una cifra tra i 25 e i 30 milioni – Giuntoli potrebbe andare all’assalto di alcuni obiettivi di mercato dei bianconeri. Ma Thiago Motta cosa ne pensa? Il nuovo allenatore della Juve vuole davvero privarsi dell’ex difensore del Frosinone?

Gatti, Thiago Motta è stato chiaro: il tecnico gli ha telefonato

Stando a quanto riportato da Tuttosport sembra proprio di no. Il noto quotidiano torinese riferisce infatti che Thiago Motta ha contattato telefonicamente Gatti, probabilmente per tranquillizzarlo e sgombrare il campo da qualsiasi voce in merito a un suo addio. Non è tutto, perché l’allenatore della Juventus ha anche espresso al difensore le sue idee per il ruolo che dovrà avere in campo in questa nuova stagione.

L’ex tecnico del Bologna, infatti, sta pensando a una nuova posizione per Gatti: oltre che centrale difensivo il 26enne di Rivoli potrebbe essere impiegato anche come terzino destro. Per farla breve, Thiago Motta ritiene che Gatti abbia la stessa duttilità che ha permesso a Stefan Posch di rivelarsi un’arma in più per il suo Bologna.

L’idea piace al difensore azzurro, che ha fatto parte della Nazionale italiana nell’ultima spedizione in Germania senza però mai entrare in campo. Gatti ha già fatto sapere di non essere interessato alle proposte provenienti dall’estero. La sua intenzione è quella di rimanere a Torino e continuare a vincere con la Juve: dopo la Coppa Italia alzata lo scorso maggio il classe 1998 sogna lo scudetto. Thiago Motta vuole puntare anche su di lui per provare a raggiungere quel titolo che in casa juventina manca dal 2020.