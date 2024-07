Ferrari, che mazzata: la sentenza è una beffa, lo ha detto in diretta

Le sue recenti dichiarazioni non fanno felici i vertici della Ferrari: lo ha detto a chiare lettere in diretta

L’annata della Ferrari da ottima è diventata alquanto discutibile, con i suoi due piloti che non sono riusciti a imporsi a seguito del successo del Principato di Monaco. E dire che le premesse c’erano tutte ed erano anche molto evidenti, il problema è il mancato funzionamento degli aggiornamenti che piuttosto che dare una mano hanno peggiorato la situazione.

Di questo ne è convinto un osservatore esterno ai fatti della Ferrari, che però gioca un ruolo cruciale all’interno della Red Bull. Dopo gli ultimi Gran premi trascorsi più che altro a difendersi dagli attacchi serrati della McLaren, ora la scuderia campione del mondo intende prendersi di nuovo la scena in Ungheria, presso lo storico tracciato dell’Hungaroring.

In vista del prossimo Gp, Helmut Marko ha annunciato grossi cambiamenti in termini di pacchetti di sviluppo. Ma al contempo ne ha approfittato per dire la sua sul momento negativo della Rossa.

Helmut Marko sul momento Ferrari: “Non è più in gioco”

Non parla mai a caso, o comunque quando lo fa è perché ha molte cose da dire, sia sulla “sua” Red Bull che sulla competizione in generale. Il consigliere storico della scuderia anglo-austriaca, nonostante i suoi 81 anni, non perde mai l’occasione di mettere in pratica la sua passione sfegatata per i motori.

E quando si parla di Red Bull, non si può non far riferimento al fatto che ci sia sempre lui dietro ogni cosa. In una recente intervista, ne ha approfittato per annunciare da un lato i futuri pacchetti di aggiornamento da implementare sulla RB20; e dall’altro ha detto la sua sul momento nero della Ferrari.

“Il prossimo aggiornamento deve funzionare, perché attualmente siamo dietro alla McLaren”, ha detto subito Marko. “Se si guarda a Silverstone, alla Mercedes, Red Bull non ha la vettura più veloce al momento e dobbiamo correggerla con l’aggiornamento”. Così l’ex pilota che non ha dubbi sul fatto che al momento sia Mercedes che McLaren siano “superiori” alla RB20 in termini di velocità (i dati raccolti in Gran Bretagna sono motivo d’allarme a Milton Keynes).

Poi arriva l’ennesimo punzecchiamento ai danni della Ferrari: “Credo che la Ferrari non sia più in gioco“. Infine puntualizza: “Noi dobbiamo essere in grado di tornare a vincere con le nostre forze, questo è il nostro obiettivo“.