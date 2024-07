La Juve sfoltisce l’attacco, altra cessione: il comunicato ufficiale

Altra cessione per la Juventus, sfoltisce il reparto offensivo: il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus si sta muovendo molto bene sul mercato, avendo già inserito in rosa Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram. Non solo per quanto riguarda la prima squadra maschile, la Juve si sta muovendo anche sulla Next Gen e sulla squadra femminile.

In ottica Next Gen ha appena firmato David Puczk, tarzino sinistro austriaco classe 2005 che andrà ad impreziosire la rosa per il campionato di Serie C. Anche per quanto riguarda la squadra femminile ci sono diversi movimenti in corso. Pochi giorni fa infatti la Juve Women ha accolto Alisha Lehmann, giocatrice svizzera classe ’99, reduce da 3 stagioni in Premier League all’Aston Villa. In precedenza ha vestito anche le maglie di Everton, West Ham e Young Boys. Adesso è una nuova giocatrice della Juventus Women che invece ha salutato Elisa Pfattner. La calciatrice italiana classe 2004 andrà a trovare spazio con la maglia dell’USV Neulengbach, in Austria.

#Pfattner resterà un altro anno in prestito al #Neulengbach. La giocatrice è sempre di proprietà della #JWomen. https://t.co/O5qlFnRG5K — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 11, 2024

Juventus Women, Elisa Pfattner ceduta a titolo temporaneo, la nota ufficiale

Il club bianconero ha completato la sua cessione a titolo temporaneo, ma con la possibilità di tornare a vestire la maglia della Juve. La società ha annunciato la cessione della 20enne tramite una nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale della Juventus. “Nella stagione 2024/25 Elisa Pfattner vestirà di nuovo la maglia dell’USV Neulengbach. È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo della giocatrice bianconera alla squadra austriaca dove la classe 2004 ha già disputato la stagione appena conclusasi. Prosegue così dunque il percorso di crescita di Pfattner“.

La nota del club prosegue: “Approdata in bianconero nel 2020, dall’agosto 2021 Elisa è una giocatrice della Prima Squadra. Nella stagione 2021/2022 ha collezionato sette presenze tra campionato e coppe, nella scorsa annata, invece, ha disputato cinque partite, impreziosite da un gol in Coppa Italia – il suo primo con la Prima Squadra – segnato nel successo per 4-1 contro il Brescia. È stato importante, poi, il suo contributo in Under 19 nella Fase Finale del campionato che ancora una volta ha visto le nostre giovani bianconere sfiorare il titolo”.

“Arrivata alla Juventus nel 2020 e una delle prime giocatrici, insieme a Eva Schatzer e Chiara Beccari, provenienti dal Settore Giovanile a firmare un contratto da professionista con il Club bianconero. In bocca al lupo per la prossima stagione, Elisa!“, conclude il comunicato del club bianconero. Dovrà quindi giocarsi le sue carte in Austria, Elisa, per provare a riconquistare la fiducia della Juventus e meritarsi la chiamata e la conseguente riconferma nella prossima stagione.