Locatelli all’eterna rivale, scambio da brividi con la Juve: i dettagli

Manuel Locatelli potrebbe dire addio alla Juventus in questa sessione di mercato, i bianconeri pensano al super scambio

Nella scorsa stagione, un rendimento non sempre brillantissimo e piuttosto altalenante ha finito per precludergli gli Europei con la Nazionale, con annesse polemiche. Manuel Locatelli, che invece era stato protagonista tre anni fa nella cavalcata vittoriosa azzurra, è rimasto a casa e di certo non l’ha presa bene. Adesso medita riscatto con la Juventus, ma per lui potrebbe arrivare un’altra svolta imprevista.

Nella Juventus di Allegri, schierato spesso e volentieri da regista più che da mezzala, non ha potuto esprimere le sue qualità al meglio. Ora, la speranza del giocatore è che con Thiago Motta al timone le cose possano cambiare, ma in realtà per lui potrebbero spalancarsi le porte dell’addio.

E’ una Juventus che ha già messo a segno due acquisti importanti in mezzo al campo con gli arrivi di Douglas Luiz e di Khephren Thuram. In quel reparto, si prevedono altri movimenti, di sicuro un nuovo assalto a Koopmeiners e magari anche un ulteriore colpo. Considerando che la Juventus punterà molto sul rientrante Fagioli e che il modulo della squadra potrebbe virare dal 4-3-3 sul 4-2-3-1, il posto di Locatelli è tutt’altro che al sicuro.

Anche lui potrebbe dunque finire coinvolto nel maxi piano di cessioni che ha in mente il dt Giuntoli per rivoluzionare totalmente la rosa. Il dirigente bianconero sta inoltre valutando possibili scambi per mettere le mani su obiettivi sensibili di mercato, ed ecco quello che potrebbe riguardare l’ex Sassuolo.

Juventus, Locatelli per Kayode: decisione presa

Tra i prospetti più interessanti in assoluto di tutta la scorsa stagione in Serie A, si è imposto Michael Kayode, giovanissimo terzino destro della Fiorentina, che non ha patito affatto l’impatto con il massimo campionato.

20 anni compiuti la settimana scorsa, Kayode ha potuto accumulare minutaggio anche grazie all’infortunio di Dodò che gli ha consegnato a lungo la titolarità della fascia destra. Gamba, intensità, carisma, tutte doti che Italiano ha potuto apprezzare e sfruttare al meglio, lo score finale è stato di 37 presenze con un gol e due assist. Niente male davvero.

La Juventus potrebbe, con lui, incrementare la linea giovane e di prospettiva. Si potrebbe imbastire uno scambio alla pari con la Fiorentina, con i buoni rapporti tra i club testimoniati dal recente affare Kean. Pista da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.