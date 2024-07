Rugani lascia la Juventus ma resta in Serie A: niente Atalanta

By

Daniele Rugani appare destinato a salutare la Juventus durante quest’estate con il difensore che piace ad una big italiana

La Juventus è pronta a cambiare in gran parte il proprio organico in vista della prossima stagione con i bianconeri che vogliono piazzare gli esuberi della rosa.

Nonostante il rinnovo di contratto arrivato lo scorso maggio fino al giugno del 2026, il destino di Daniele Rugani appare lontano dalla Juventus. Il centrale classe 1994 non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta con i bianconeri pronti a fare cassa con la cessione del cartellino dell’ex Empoli. Arrivato a Torino nel 2015, il difensore è stato lontano dalla Juventus solamente durante una stagione passata in prestito tra Rennes e Cagliari. Finito nel mirino dell’Atalanta nelle scorse settimane, il futuro di Rugani potrebbe essere però in un’altra rivale dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Rugani pronto a cambiare maglia in Serie A

La Fiorentina ha messo nel mirino Daniele Rugani in vista della prossima stagione. Il difensore centrale piace ai viola che, salutato di fatto Milenkovic destinazione Nottingham Forest, sono alla ricerca di un difensore di esperienza per sistemare il reparto difensivo a disposizione di Raffaele Palladino.

I viola potrebbero mettere sul piatto circa 6 milioni di euro per il cartellino del difensore della Juventus con i bianconeri che però ne chiedono 8 per lasciarlo partire. La volontà del club è però quella di sfoltire la rosa e cedere i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della prossima stagione. La possibilità di fare cassa alletta la Juventus che potrebbe andare incontro a quella che è la proposta dei viola pur di monetizzare e investire sugli obiettivi di Cristiano Giuntoli e della sua squadra mercato.

Sfumato Riccardo Calafiori, per via delle richieste troppo alte da parte del Bologna, la Juventus ha virato le sue attenzioni su Jean-Clair Todibo, centrale che ha vissuto un’ottima stagione con la maglia del Nizza. L’ex Barcellona piace a diverse big europee con il club francese che chiede circa 40 milioni di euro per il classe 1999. La proposta dei bianconeri è quella di chiudere l’affare sulla base di 30 milioni più bonus.

A centrocampo resta sempre viva la pista che porta a Koopmeiners con la mezzala olandese che è il primo obiettivo di Thiago Motta per sistemare la linea mediana del campo. Il giocatore viene valutato circa 60 milioni di euro dalla società orobica che non appare intenzionata a fare sconti per il suo cartellino. La Juventus vorrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste dei nerazzurri con Huijsen che piace molto a Gian Piero Gasperini.