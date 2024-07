Si svincola dalla Juve e diventa giallorosso: firma triennale

Un calciatore dice addio alla Juventus, svincolandosi dal club bianconero ed è pronto a diventare giallorosso: l’affare è in dirittura d’arrivo

Non solo le maxi operazioni che riguardano i big in casa Juve in questi roventi giorni dedicati al calciomercato. Ma anche quelle di contorno, con i tanti calciatori in esubero da piazzare, specialmente i giovani di rientro dai vari prestiti in giro per l’Italia e le serie inferiori. Come ad esempio l’ultimo svincolo, con il giocatore che dopo l’addio ai bianconeri è pronto a passare in giallorosso.

A dire il vero era già lontano da qualche stagione dalla Juve dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile. Adesso lo svincolo è dietro l’angolo per provare una nuova esperienza alquanto importante per la sua carriera. Si tratta di un up grade, considerando che fino ad oggi era sempre stato nelle serie inferiori.

Addio alla Juve, il futuro è tinto di giallorosso! I dettagli

Cristiano Giuntoli è al lavoro per sistemare anche queste situazioni di minor importanza, ma utili per non pesare sul bilancio societario per chi è in esubero. Aiutato dall’intero team mercato bianconero, il dirigente sta completando questa nuova operazione.

Ci riferiamo a quella relativa ad Umberto Morleo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta del Sud, l’esterno è pronto a svincolarsi dalla Juventus, dov’era tornato dopo il prestito al Trapani nell’ultima stagione. Il classe 2005 ha militato in passato nella Next Gen, la squadra Under 23 dei piemontesi che gioca stabilmente in serie C da qualche anno. Lo scorso campionato l’ha vissuto nel club siciliano neo-promosso dalla serie D.

Rientrato a Torino è pronto ad essere nuovamente ceduto, questa volta in maniera definitiva. Punta allo svincolo. Fin qui per lui esperienze solo dalla terza serie italiana a scendere, adesso è pronto ad una chance in serie B. Il Catanzaro, infatti, è pronto a portarlo in Calabria e sembra fare sul serio.

Il ragazzo firmerà un contratto triennale con il club calabrese, legandosi fino al 2027 con i giallorossi. Morleo è dunque pronto ad una nuova esperienza, nell’ambiziosa squadra che lo scorso anno ha disputato i play-off. Il cambio di guida tecnica dopo l’addio di Vivarini non sembra voler fermare la società che vuole continuare la sua crescita affidandosi ai giovani e ripartendo da Caserta.