Accordo tra i club, colpo di scena Todibo: la Juve la chiude così

Accordo tra i due club: per Todibo c’è il colpo di scena che scombussola i piani di Giuntoli. Che però non si dà per vinto

Dopo aver preso due centrocampisti e il portiere, Cristiano Giuntoli sta cercando anche di sistemare la difesa. Ed è per questo motivo che i pensieri della Juventus sono tutti per Todibo del Nizza, società con la quale i rapporti dopo l’affare Thuram sono ottimi.

Ma arrivare al difensore non è semplice, soprattutto dopo le ultime notizie arrivate proprio adesso dalla BBC, che parlano di un accordo trovato tra due club, e di mezzo non c’è la Juventus, ma con i bianconeri che non si sono ancora dati per vinti. Ma andiamo a leggere insieme quelle che sono le ultime notizie.

Todibo, accordo Nizza-West Ham

Il West Ham avrebbe trovato l’accordo con il Nizza per il prestito con opzione per Todibo. Un’operazione dal valore totale di 27 milioni di sterline, quindi di poco superiore ai 30 milioni di euro. Ma l’affare non è chiuso, perché la Juventus “è convinta – si legge – di poter ancora far dirottare” il tutto. Insomma, un’accelerata inglese che mette sicuramente un poco di pressione a Cristiano Giuntoli, ma che dal proprio canto non ha buttato per niente la spugna.

Vedremo se ci saranno delle novità nel corso delle prossime ore, con la Juve che evidentemente dovrebbe dare un’accelerata alla questione se non vuole rimanere con un pugno di mosche in mano. Todibo è un obiettivo reale per la difesa e anche lui sembra propenso a dire sì al bianconero.