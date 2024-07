Addio Chiesa, arriva la parola fine: annuncio a sorpresa

Federico Chiesa e l’addio alla Juventus, ci siamo: arriva l’annuncio definitivo sull’attaccante bianconero

E’ diventato, come prevedibile, uno dei nomi più caldi del mercato estivo, sul cui futuro c’è grandissima curiosità. Quello che appare praticamente certo, è che Federico Chiesa lascerà la Juventus, un qualcosa su cui non ci sono più margini di errore.

Nei mesi scorsi, i discorsi per l’eventuale rinnovo si sono trascinati senza giungere a un’intesa, che pareva già da tempo piuttosto lontana vista la distanza tra domanda e offerta. I primi colloqui dell’agente di Chiesa con altre squadre (la Roma in primis) avevano già dato qualche ulteriore indizio, poco prima del via di Euro 2024. Alla fine dell’avventura dell’Italia era previsto il redde rationem definitivo. E come prevedibile, l’accordo per il rinnovo è rimasto una chimera.

A questo punto, c’è da capire che cosa succederà esattamente. La Juventus è impegnata in un mercato in entrata piuttosto audace e fatto di tante operazioni. Per le quali, però, adesso servono risorse economiche da recepire tramite delle cessioni anche pesanti. I bianconeri avrebbero fretta di cedere Chiesa, non così invece il giocatore, che è nell’ordine di idee di andare a giocare altrove, ma sta valutando tutte le opzioni con calma.

Federico Chiesa, siamo già ai saluti: gli dicono addio in diretta

In ogni caso, l’ambiente è già entrato, a propria volta, nell’ordine di idee di salutare il classe 1997 dopo quattro stagioni in cui purtroppo il rendimento non è stato sempre all’altezza delle aspettative, anche se c’è stata molta sfortuna sotto forma del tremendo infortunio del 2022.

A “salutare” già ora Chiesa, ci pensa il giornalista Rai Maurizio Mattioli, noto tifoso bianconero. Intervenuto a ‘Radio Bianconera’, ha espresso i suoi pareri sulla nuova Juventus che sta nascendo, abbracciando con fiducia il nuovo corso. “Per gli addii di Chiesa e Rabiot non c’è nessun problema – ha spiegato – Stiamo facendo un buon mercato fatto di giocatori forti ma non di top player e forse è meglio per costruire una squadra più coesa. Sono calciatori che possono riportare la Juventus dove gli compete, sono molto curioso in senso positivo di vedere all’opera Thiago Motta, che sta già incidendo molto sulle decisioni tecniche”. Infine, ecco la sua idea sull’erede di Chiesa: “Dico Adeyemi più di Sancho“.