Comunicato ufficiale della Juve, colpo in attacco: firma un biennale

Ultimissime di calciomercato relative all’ufficialità del nuovo attaccante. Ecco il comunicato della Juventus che ha informato i tifosi della firma dell’attaccante.

Prosegue senza sosta il lavoro della Juventus, che è alle prese con la costruzione della nuova squadra. Ai piani alti c’è Cristiano Giuntoli che dirige la regia di questa sessione estiva 2024, con piene responsabilità riguardo gli acquisti e le cessioni. Il dirigente si muove seguendo le indicazioni di Thiago Motta e anche della proprietà, che ha deciso di cambiare rotta rispetto al passato e di investire sui giovani talenti. Ed è proprio su questo che si sta focalizzando la Juventus, su tutti i fronti.

I bianconeri, anche per la prossima stagione, saranno presenti in Serie C con la Next Gen che quest’anno avrà Paolo Montero come allenatore. Previsti degli investimenti importanti anche per l’Under 23 e l’Under 19, ovvero la Primavera che avrà in panchina l’ex assistente di Dionisi e Allegri, Francesco Magnanelli che sarà alla prima esperienza da allenatore. Un bel banco di prova per l’ex centrocampista del Sassuolo, che sarà supportato da tutto lo staff tecnico bianconero. Ecco, intanto, le ultimissime notizie di mercato Juventus, con l’annuncio ufficiale da parte della società che ha svelato il nome del giocatore che ha firmato fino al 2026.

Juventus: rinnovo di 2 anni, ecco tutti i dettagli

C’è il comunicato ufficiale della Juventus in merito alla notizia di mercato che interessa molto il settore giovanile. Per altre due stagioni, infatti, il calciatore potrà dire la sua con la maglia della Vecchia Signora.

Una giornata speciale per il giovane calciatore classe 2005, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il rinnovo di contratto di Alessio Vacca che si è legato alla Juve fino al 30 giugno 2026. Reduce dall’esperienza con la Primavera della scorsa stagione, si è messo in evidenza nelle 13 presenze totalizzate condite da 5 gol e 2 assist. Un vero e proprio talento da tenere d’occhio per la Vecchia Signora, che ha visto crescere Vacca che è arrivato alla Juventus all’età di 14 anni. Adesso per lui il grande salto, con il primo contratto vero e proprio da giocatore professionista, celebrato anche dalla società che nel comunicato ha messo in evidenza i numeri e fatto l’in bocca al lupo per il futuro. Vacca avrà a disposizione altre due stagioni, per dimostrare di poter meritare un posto in squadra.