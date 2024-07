“Richieste Uefa soddisfatte”: l’annuncio scuote il mercato della Juve

Annuncio ufficiale e mercato della Juventus scosso. Ecco le parole del presidente sul futuro del club

Sappiamo benissimo che il mercato dipende da tante cose. Anche e soprattutto, oseremmo dire, da quelle che sono le situazioni societarie. La Juve in questo momento i propri colpi li ha fatti, ma da qui alla fine di agosto Giuntoli ha in mente altri innesti. Dalle parti della Continassa si vuole tornare a vincere, senza se e senza ma, e servono investimenti.

E serve anche un esterno offensivo, visto che Thiago Motta dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. Con l’addio di Chiesa che potrebbe essere realtà, i bianconeri sono alla ricerca di uomini che sulle fasce possano fare la differenza. Nei giorni scorsi si è parlato, anche, di un possibile interesse per Conceicao del Porto, anche sfruttando quelle che erano le problematiche economiche dei lusitani. Bene, sotto questo aspetto ha parlato il presidente del club Villas-Boas. Che ha detto questo.

Annuncio di Villas-Boas, le parole

“Il mercato è fermo, poco attivo. Fortunatamente, abbiamo ricevuto richieste per i giocatori dell’FC Porto. Siamo un club difficile da negoziare, abbiamo questo marchio molto distinto. Siamo stati avvicinati da alcuni club, ma non molto concretamente. Siamo soddisfatti della rosa, abbiamo le esigenze finanziarie per soddisfare le richieste della UEFA e le spese fino alla fine dell’anno. Continueremo a essere vigili, ma conosciamo le risorse che abbiamo. In questa fase siamo relativamente rilassati. Il mercato, purtroppo, opera sempre più tardi. Ciò che conta in questa fase è che siamo pronti a sostituire qualcuno che può andarsene”. Queste le parole riportate da ojogo.pt. Una domanda proprio sulla possibile uscite di Conceicao.

Insomma, da quelle parti non hanno né la fretta di cedere e nemmeno la necessità di farlo. Quindi per Giuntoli centrare questo obiettivo non sarà semplicissimo.