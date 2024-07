Weah in una big italiana per 11 milioni più bonus, la Juve è il passato

La Juventus si prepara a tagliare la rosa, cedendo i giocatori che fin qui non hanno convinto: si lavora all’addio di Weah

Non ci sono intoccabili in casa Juventus. In lista di sbarco ci sono i 6 giocatori che Thiago Motta ha deciso di escludere dal nuovo progetto. L’elenco, in particolare, comprende i nomi di: Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Arek Mili, Filip Kostic, Arthur e Weston McKennie. Ma non finisce qua perché il club, dopo aver ufficializzato i primi 3 colpi in entrata, necessita di fare cassa e, a breve, proverà a concretizzare ulteriori partenze tra cui quella di Timothy Weah.

Lo statunitense, sbarcato a Torino lo scorso luglio, ha fatto fatica ad ambientarsi e a rendersi utile alla causa della Vecchia Signora. Per lui appena una rete e due assist in 35 apparizioni complessive, di cui appena 13 vissute da titolare. Un bottino incolore che, di conseguenza, ha spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad inserirlo nella lista dei calciatori sacrificabili con la speranza di incamerare risorse fresche da destinare all’acquisto di elementi maggiormente qualitativi.

La Premier League, al momento, non rappresenta uno scenario credibile: l’Everton infatti, che si era mosso a gennaio, ha abbandonato la pista spostando altrove il suo mirino. Possibile, invece, la permanenza in Italia alla luce del forte interessamento mostrato nei confronti di Weah da una big del campionato. Parliamo dell’Atalanta, intenzionata ad allestire una rosa in grado di togliersi quante più soddisfazioni tra Serie A e Champions League.

Juventus, Weah ai saluti: si muove una big italiana, cessione imminente

Gli orobici, dopo la mancata conferma di Emil Holm (andato al Bologna) e la cessione di Nadir Zortea al Cagliari, si sono messi a caccia di un esterno offensivo individuando in Weah l’innesto ideale da regalare a Gian Piero Gasperini. I contatti sono destinati a scattare a stretto giro di posta, con Giuntoli che ha già provveduto ad esporre il prezzo in vetrina.

La Dea, in particolare, dovrà sborsare almeno 11 milioni più vari bonus per assicurarsi le prestazioni del classe 2000. Cifra, questa, che consentirà di iscrivere a bilancio una piccola ma preziosa plusvalenza ed incrementare i fondi da destinare all’acquisto di Teun Koopmeiners proprio dall’Atalanta. La strategia bianconera risulta chiara. Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram rappresentano soltanto i primi regali per Motta. Per tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo, ora, serve l’olandese. Weah, dal canto suo, si prepara a fare le valigie. Il matrimonio con la Juve sta per terminare.