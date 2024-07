Chiesa gratis all’Inter: ha svelato tutto in diretta

Chiesa gratis all’Inter, da qui alla fine dell’estate non è possibile escludere alcuno scenario. E i nerazzurri sperano.

È indiscutibilmente l’estate di Federico Chiesa, l’attaccante esterno bianconero protagonista ormai di una vera e propria telenovela che potrebbe potrarsi fino alla fine del calciomercato. L’ex viola è costantemente al centro dei rumors, sin da quando la Juventus ha fatto intendere che, senza firma sul rinnovo del contratto, il figlio d’arte dovrà lasciare Torino entro il prossimo mese e mezzo.

Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica bianconera, vuole evitare che Chiesa vada via a zero tra 12 mesi: non dovesse riaccendersi la trattativa per il rinnovo, da gennaio il titolare della nazionale di Luciano Spalletti sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra. Roma e Napoli, intanto, vorrebbero approfittare di questa situazione di stallo apparente per mettere le mani su uno dei migliori giocatori italiani. Quello giallorosso, al momento, è il club che si è avvicinato di più a Chiesa, anche se il calciatore continua a nutrire qualche perplessità, visto che nella Capitale non potrebbe giocare la Champions League. Lo stesso discorso vale per il Napoli, che addirittura nella prossima stagione non disputerà nessuna competizione europea.

Chiesa gratis all’Inter, Biasin accende la miccia: “Marotta e quella telefonatina…”

Rimane calda la pista estera, considerando che a Chiesa piacerebbe mettersi alla prova in un campionato come la Premier League, che esalterebbe le sue caratteristiche.

C’è infine un altro scenario, sicuramente meno gradito ai tifosi bianconeri: il passaggio agli acerrimi rivali dell’Inter. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, infatti, è un esperto degli affari a parametro zero e, se il rinnovo di Chiesa non dovesse arrivare prima del prossimo inverno, potrebbe farci un pensierino. Ipotesi che non scarta neppure il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso nerazzurro: “Se Chiesa ipoteticamente dovesse andare via a 0 a giugno prossimo, l’Inter potrebbe fare una telefonatina”, ha detto la firma di Libero.