È ufficiale, la Juve acquista un altro centrocampista: firma triennale

La Juve ha blindato un altro centrocampista con un contratto triennale: il colpo è ufficiale e rivela le nuove strategie della dirigenza

Investire su colpi intelligenti, che possano tramutarsi il prima possibile in vantaggi sostanziali per il gioco del club bianconero o in asset da poter rivendere per ottenere una plusvalenza. Oggi, il mercato si fa così. Senza un piano ragionato di player-trading è impossibile competere con i top-club. Anche la Juve, la tempo, ha sposato la linea della sostenibilità. Si investe con criterio, per poter ottenere immediate risposte in termini di risultati sportivi o per creare valore.

Ecco perché la Juventus sta pensando con molta attenzione anche ai giovani. Nelle scorse ore il club ha depositato in Lega Serie A i contratto di molti ragazzi interessanti. Qualche giorno fa era stata la volta di Ceppi, Bracco e Borasio. E ora è arrivato il turno di un centrocampista che andrà a rinforzare la squadra Primavera e che la Juve blinda con un triennale. Si tratta del classe 2006 Alessandro Nisci.

Per il ragazzo è il accordo da professionista con la Juve dopo aver giocato lo scorso anno in Serie D, con il Chisola. Il club bianconero ha cominciato a ragionare su come mettere ordine nelle giovanili già da aprile scorso. Così la dirigenza si è rivolta dapprima a Turco e Sekulov con la chiara intenzione di blinda i giovani più promettenti.

In tanti sono al primo contratto da professionista e giocheranno con la NextGen oppure nelle altre squadre giovanili bianconere. Altri andranno in prestito, perché pronti a fare il salto nel calcio che conta. La strategia della Vecchia Signora è quella di dare sempre maggiore risalto ai prodotti del vivaio e ai ragazzi che mostrano interessanti prospettive.

Triennale per il centrocampista: un altro colpo “giovane” per la Juve

E così anche il centrocampista Alessandro Nisci ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus con un triennale. Molto probabilmente, in questa stagione, giocherà con la Under-19. Il ragazzo ha commentato subito l’annuncio del contratto sui social: “Sono fiero e orgoglioso di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la squadra in cui sono cresciuto. Ringrazio la mia famiglia per tutti i sacrifici, la società Juventus per la fiducia… Fino alla fine“.

Dopo il ventiseienne Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa per più di 50 milioni, il mediano francese Khephren Thuram, preso dal Nizza per 20 milioni circa e il portiere Di Gregorio, acquistato dal Monza in presto con obbligo di riscatto, la Juve punta a portare a termine almeno altri tre colpi per rinforzare la squadra. Nelle ultime ore, Giuntoli ha già fatto uno sforzo acquistando Cabal dal Verona, andando oltre al progetto di investire solo dopo aver incassato. Ma la trattativa era particolare: si trattava di anticipare l’Inter e mettere le mani su un difensore mancino di buona qualità e molto versatile.

Per chiudere il mercato in entrata, la Juve deve continuare a cedere, in modo da recuperare fondi, fare spazio in rosa e, soprattutto, liberare spazio salariale. Risolte le cessioni del congolese Samuel Iling-Junior e di Kean, la Juve ha piazzato anche Koni De Winter, cedendolo definitivamente al Genoa per 8 milioni, Kaio Jorge in Brasile e Barranechea, anche lui mandato all’Aston Villa in Premier. Ma non è finita.