È ufficiale, rompe col suo club e va via: torna subito alla Juve!

Arriva l’annuncio ufficiale: il big rompe con il suo attuale club, torna in Italia e pensa alla Juventus

Un annuncio che sembrava nell’aria. Adesso arriva l’ufficialità e di conseguenza si apre un nuovo scenario anche in ottica Juventus.

Termina l’avventura di Giorgio Chiellini con i Los Angeles FC. Attraverso un posto sul proprio account Instagram, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale ha ufficializzato l’addio a l club statunitense. Nel suo percorso americano Chiellini era stato prima calciatore dei Los Angeles FC e subito dopo player development coach, un ruolo molto legato al rapporto con i calciatori che potrà aprirgli nuove strade professionali in futuro. L’ex difensore centrale ha scritto un messaggio molto toccante per esprimere il suo affetto nei confronti della famiglia LAFC.

“GRAZIE. Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni riempie il mio cuore, ma voglio davvero ringraziare l’intera famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, rendendo più facile il nostro trasloco”.

Chiellini lascia i Los Angeles FC, il messaggio di addio

Il messaggio di Giorgio Chiellini prosegue così: “Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni.

Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito alcune amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, LA. Questo non è un addio, ma solo un arrivederci. Giorgio”. Per Chiellini adesso è quasi certo un ritorno in Italia insieme alla famiglia e un inizio di carriera nel calcio italiano, magari da dirigente. L’ex capitano dell’Italia non sembra propenso a fare l’allenatore, ma più orientato verso un ruolo dirigenziale all’interno di un club. Chissà che questo club non possa essere la Juventus, o magari la stessa Nazionale, dove il suo ex fedele compagno Gigi Buffon ricopre il ruolo di capo delegazione.

Di recente Chiellini è stato anche protagonista in occasione della finale dell’Europeo tra Spagna e Inghilterra, avendo portato la Coppa da campione in carica uscente. Al termine della gara ha anche parlato con Morata ai microfoni di Sky, complimentandosi con il suo ex compagno per il valore calcistico umano e ricevendo altrettanti complimenti. Chiellini ha riassaporato il profumo d’Italia e adesso è pronto a tornarci per restare.