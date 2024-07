Juve-Barcellona, blitz improvviso e firma vicina: coinvolto anche Lewandowski!

Il mercato fin qui ottimo della Juve subisce uno stravolgimento con l’inserimento del Barcellona per un affare che non sembrava possibile

Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli fino a questo momento sta portando avanti una grande sessione di mercato con degli innesti di ottima fattura come quelli di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram che servono per rinforzare notevolmente la rosa di cui dispone Thiago Motta, ulteriormente puntellata dall’innesto di Cabal. Per la gioia dei tifosi juventini però il mercato della Vecchia Signora non si è ancora affatto concluso e sono attesi dei nuovi colpi in difesa e anche in attacco.

Nel mentre Giuntoli e i suoi collaboratori dello staff mercato bianconero tengono sotto controllo anche il fronte del mercato in uscita visto che ci sono parecchi esuberi oppure elementi che dovranno salutare la Juventus per cercare di fare cassa dopo tutti questi acquisti. Il Barcellona in tal senso potrebbe fornire un grande aiuto alla società torinese visto che è venuto a bussare per un giocatore ormai sulla porta da diverse settimane.

Il Barcellona cerca un portiere e chiede Szczesny alla Juve: intanto Lewandowski…

Da parecchio tempo è ormai noto che Wojciech Szczesny non rimarrà alla Juventus anche l’anno prossimo. L’acquisto di Michele Di Gregorio in tal senso è stato un messaggio molto chiaro per il polacco ex Arsenal e Roma. L’idea del club bianconero è infatti quella di puntare su un portiere più giovane e Tek si è così ritrovato nella lista degli esuberi nonostante a livello tecnico sia ancora assolutamente un estremo difensore del tutto affidabile.

Il Barcellona in questi giorni è a caccia di un nuovo portiere perché vuole più affidabilità nel pacchetto degli estremi difensori dove c’è il solo Marc-André Ter Stegen di grande qualità e poi alcuni giovani talenti spagnoli ma che ad oggi non danno ancora le giuste garanzie.

Per convincere Szczesny ad accettare la corte catalana potrebbe ricoprire un ruolo importante Robert Lewandowski, che con l’estremo difensore polacco ha condiviso non poche ‘battaglie’ in Nazionale. Per il portiere della Juve accettare la proposta del Barcellona sarebbe un ottimo per continuare a giocare ad alti livelli e partecipare alla Champions League ma andrebbe a correre il rischio di fare panchina vista la qualità di Ter Stegen che è ormai da anni un punto fisso del Barca.