Juve, l’addio che non ti aspetti: Perin in un altro club di Serie A per 7 milioni

Possibile trasferimento in Serie A per Mattia Perin con l’estremo difensore bianconero finito nel mirino di un club italiano.

La Juventus potrebbe salutare a breve Mattia Perin con il portiere pronto a trovare una nuova sistemazione in Serie A nelle prossime settimane.

L’acquisto di Michele Di Gregorio da parte della Juventus ha aperto dei dubbi sui portieri a disposizione di Thiago Motta. Uno tra Szczesny e Perin dovrà salutare i bianconeri nei prossimi giorni con il polacco che è stato inserito da tempo nella lista dei cedibili. L’alto ingaggio percepito dall’ex Roma però non rende facile l’affare con la Juventus che potrebbe trovarsi a dover salutare l’estremo difensore italiano per fare cassa e liberare un posto in rosa.

Calciomercato Juventus, Perin via per 7 milioni di euro

Il Genoa è tornato di nuovo sulle tracce di Mattia Perin. Il portiere è uno dei profili maggiormente seguiti dai liguri per trovare un nuovo titolare in vista della prossima stagione con la società rossoblu pronta a mettere sul piatto circa 7 milioni di euro sul piatto.

Salutato Martinez, passato ufficialmente all’Inter, in casa Genoa si lavora all’acquisto di un nuovo portiere da regalare ad Alberto Gilardino in vista della prossima stagione. Sono molti i nomi che sono stati accostati alla squadra ligure con Leo Roman che fino a poche ore fa sembrava essere l’obiettivo principale dei rossoblu. La difficoltà dell’operazione con il Mallorca però ha complicato il tutto con il Genoa che è tornato a pensare a Mattia Perin per difendere i propri pali.

Il portiere classe 1992 è fortemente legato al Genoa, squadra con la quale si è affermato nel calcio italiano giungendo a conquistare le chiamate in nazionale ed il passaggio alla Juventus. Molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Szczesny. Il portiere polacco è fuori dai piani del club ma al momento non sono giunte offerte ritenute all’altezza per lasciarlo partire. L’arrivo di Di Gregorio ha messo in chiaro le intenzioni della Juventus che vuole affidare il ruolo da titolare all’ormai ex Monza.

Se Szczesny dovesse salutare però, Perin potrebbe decidere di restare per provare a giocarsi il posto da titolare con Thiago Motta che, durante l’ultima stagione al Bologna, ha dimostrato di alternare spesso i portieri a sua disposizione puntando a volte su Skorupski ed a volte su Ravaglia. Un aspetto che potrebbe portare Perin a restare ancora in bianconero per giocarsi le sue chance alla Juventus.