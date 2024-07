Leclerc spalle al muro, sconcerto per l’ultima decisione: cosa sta succedendo

Dubbi e perplessità in merito alle ultime scelte, il monegasco incassa il colpo a pochi giorni dal rientro in pista

La Formula 1 si prepara a volare in Ungheria per il penultimo Gran Premio prima della pausa estiva. All’Hungaroring Verstappen, Norris e gli altri cercheranno una vittoria che, senza dubbio, darà parecchio morale soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

Max Verstappen cerca l’allungo in classifica per mettere al sicuro un titolo che, se nelle prime gare sembrava certo, ora scricchiola a causa dei colpi ricevuti a turno prima da McLaren e poi da Mercedes. Dietro l’olandese, Lando Norris punta quantomeno a mettergli pressione nel tentativo di una clamorosa debacle sia di red Bull che di Verstappen stesso.

Al terzo posto in classifica c’è Charles Leclerc. Una posizione che, al momento, non è per nulla rappresentativa delle prestazioni che il monegasco sta mettendo in pista. Dopo il Gran Premio di Monte Carlo, dove Leclerc ha conquistato una straordinaria vittoria casalinga, sono arrivate una serie di prestazioni negative che, al momento, mettono il monegasco in crisi. E le critiche non sono tardate a mancare, soprattutto in virtù della situazione scomoda che la Ferrari sta vivendo dentro al box.

Leclerc, Damon Hill critica lui e la Ferrari: le parole dell’ex pilota

Le prestazioni di Leclerc sono lo specchio di quelle di una Ferrari in estrema difficoltà. Al netto di una prima parte di stagione entusiasmante, dove le due monoposto rosse sembravano le uniche anti-Red Bull, dopo Monaco qualcosa si è rotto. Basti pensare che, dei 150 punti totali ottenuti da Leclerc nella classifica piloti, 140 sono arrivati nelle prime otto gare e soltanto 10 nelle ultime quattro (dal Canada in poi).

Una situazione peggiorata anche dal dubbio futuro di Carlos Sainz, salutato da Ferrari per far spazio a Lewis Hamilton nel 2025. Una scelta criticata dall’ex pilota Damon Hill, che non ha nascosto le sue perplessità. “Quello che sta succedendo è un mistero per me. Sainz esce meglio dalle situazioni e fa di più di Leclerc col materiale a disposizione, eppure sarà Charles a rimanere. Non capisco cosa stia succedendo in Ferrari“, ha commentato l’ex pilota. Ed effettivamente le polemiche stanno crescendo, soprattutto per via della consistenza che Sainz sta dimostrando in pista, l’unico della Ferrari a continuare a lottare nonostante le difficoltà rispetto ad un Leclerc che negli ultimi quattro weekend di gara è andato a punti soltanto una volta.