“Offerta ufficiale per Chiesa”: boom Juventus, ecco la cifra sul piatto

Offerta per Chiesa, la Juventus sta per ricevere un’offerta dall’Inghilterra per il cartellino del giocatore. La situazione

Durante la conferenza stampa di oggi sia Giuntoli che Thiago Motta hanno risposto a delle domande su Federico Chiesa. Entrambi hanno detto la stessa cosa: per il momento è un giocatore importante della Juventus. Non hanno però chiuso le porte ad un addio.

E sappiamo benissimo che, Federico, interessa anche a diverse squadre. Non solo in Italia – si è parlato con una certa insistenza della Roma ma anche del Napoli in ultima battuta – ma anche in Premier League. Fredda invece per ora la pista che porta al Bayern Monaco, i tedeschi non hanno fatto offerte concrete e tutte quelle voci su possibili scambi non sono poi diventate trattative concrete. Insomma, al momento rimane alla Juve, ma secondo caughtoffside il Tottenham è pronto a fare un’offerta.

Il Tottenham su Chiesa

Il calciatore, come si legge, chiederebbe come stipendio 8 milioni di euro. Al momento gli Spurs ne avrebbero offerti 6 ma non è detto non ci possa essere un rilancio. Difficile, ma non impossibile viene spiegato. I londinesi vogliono davvero l’esterno, perché non convinti delle prestazioni di Richarlison, e allora potrebbero affondare di nuovo il colpo, mettendo anche un’offerta sul piatto per la Juventus.

Non si conoscono le cifre esatte, ma viene detto chiaramente che potrebbe essere abbastanza allettante, quindi si potrebbe trattare di almeno una 30ina di milioni di euro, che sono quelli che Giuntoli vorrebbe incassare per il giocatore. Il direttore dell’area tecnica dei bianconeri vista la scadenza di contratto al 30 giugno del 2025 si potrebbe accontentare anche di 25milioni. Vedremo.