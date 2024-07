Tiago Djaló giocherà la Champions con un altro club, cessione Juve da 12 milioni!

La Juventus sembra pronta già a salutare il difensore Tiago Djalò, vera e propria meteora finora del club bianconero. Cessione in vista

Incredibile ma vero. La Juventus potrebbe già cedere a titolo definitivo un colpo dell’ultima sessione di mercato, quella invernale, senza che quest’ultimo sia mai riuscito a mettersi in mostra né a giocare almeno una partita da titolare.

Stiamo parlando di Tiago Djalò, difensore centrale di origine portoghese classe 2000, che la società bianconera ha acquistato per circa 5 milioni di euro dal Lille. Fortemente voluto dalla dirigenza, era stato individuato a gennaio 2024 come una grande occasione di mercato, visto che il suo contratto era in scadenza a giugno scorso.

La Juve ha anticipato la concorrenza assicurandosi le prestazioni di Djalò. Peccato che il portoghese non è riuscito a mettersi in mostra né a rendersi utile alla causa. Il motivo è da ritrovarsi nel recente infortunio ai legamenti del ginocchio, dunque al bisogno di ritrovare la condizione atletica prima di debuttare. Non a caso l’unica presenza in Serie A di Djalò risale ai 16 minuti in campo in Juventus-Monza, ultima giornata dello scorso campionato.

Tiago Djalò, plusvalenza in vista: la cessione in Bundesliga è possibile

La speranza di molti tifosi juventini è quella finalmente di poter vedere Tiago Djalò all’opera, viste le ottime recensioni nei suoi confronti precedenti all’infortunio grave. Fare la preparazione estiva con Thiago Motta e mettersi subito a disposizione potrebbe essere il viatico giusto per il ritorno ad alti livelli.

Ma nelle ultime ore si è palesata una soluzione alternativa. Ovvero la cessione di Djalò all’estero, che potrebbe rappresentare una super plusvalenza per la Juve visto l’acquisto low-cost di gennaio scorso. Sulle tracce del portoghese ci sarebbe il Bayer Leverkusen, squadra campione in carica in Germania ed alla ricerca di rinforzi in difesa.

La formazione di Xabi Alonso era già attratta dall’idea di ingaggiare Djalò lo scorso anno, poi rimasto inizialmente al Lille. Ora l’interesse potrebbe riacutizzarsi, soprattutto dopo la possibile cessione del leader difensivo Jonathan Tah al Bayern Monaco.

Pronta un’offerta, almeno secondo le ultime indiscrezioni, di ben 12 milioni di euro. Più del doppio di quanto speso dalla Juventus per ingaggiarlo dal Lille. Difficile che di fronte ad una proposta del genere i bianconeri possano rifiutare, visto che sono a caccia di introiti e plusvalenze per finalizzare gli assalti ai prossimi obiettivi dichiarati: Todibo per la difesa, Koopmeiners a centrocampo e uno tra Sancho e Conceiçao in attacco.