Conte inguaia la Juve, accade tutto in diretta: clamoroso!

Problema per la Juventus: tutta colpa di Conte al Napoli, ecco l’annuncio a sorpresa.

La Juventus sta lavorando, in vista della prossima stagione, per allestire una squadra competitiva. A Thiago Motta il compito di poter migliorare il risultato sportivo dello scorso anno anche se si prospettana tante insidie per il tecnico italo brasiliano. In particolar modo, il problema numero uno riguarda Conte al Napoli.

L’ex gloria non ha dubbi riguardo le gesta degli azzurri, che con lo juventino in panchina possono sognare in grande e, in un certo senso, superare anche la nuova Juve di Thiago Motta che è ad oggi un vero e proprio cantiere aperto, con giocatori in entrata e in uscita. Non è un mistero, infatti, che Giuntoli dovrà fare ancora tanto per migliorare l’organico dei bianconeri, sono previsti da qui a fine mercato una serie di investimenti in quasi tutti i reparti.

Juventus: arriva l’annuncio su Conte che cambia le carte in tavola

Ecco perché non sarà facile, per Thiago Motta, visto che il Napoli, seppur reduce da una stagione negativa, ha a disposizione già una solida base. Inoltre, a dar manforte agli azzurri anche il fatto di non dover disputare le Coppe.

L’ex attaccante della Juventus, Michele Padovano, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Mirko Di Natale, si è soffermato riguardo la corsa Scudetto e le insidie per Thiago Motta che dovrà fare attenzione al nuovo Napoli di Antonio Conte, che resta sempre una mina vagante in Serie A. Secondo l’ex calciatore bianconero, dunque, c’è il Napoli in pole per la vittoria del tricolore. Quanto può far paura il Napoli di Conte?

“Sarà una battaglia serrata per lo Scudetto. Credo che su tutti Antonio Conte abbia una marcia in più. Per Antonio c’è solo grande stima ma nessuna paura. E’ uno degli allenatori più bravi al mondo e, per me, ha qualcosa in più rispetto ai suoi colleghi. Allena comunque un Napoli forte, sono sicuro che gli azzurri saranno la squadra da battere. Conte saprà gestire tutta la sua mentalità vincente ai giocatori e penso che il gioco del Napoli sarà sin dall’inizio bello e brillante”.