Federico Chiesa, scioccante annuncio poco fa: è caos Juve

L’attaccante italiano classe 1997 è al centro del mercato bianconero, ecco cosa potrebbe accadere e le sensazioni su di lui

Il mercato della Juventus è entrato nel vivo e la società bianconera lavora incessantemente nella preparazione della prossima stagione. La qualificazione alla Champions League 2024/2025 ha dato una forte spinta, economica ma anche morale ai bianconeri, che ora iniziano a pensare in grande.

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina ha portato una ventata di aria fresca, che ha acceso il mercato in entrata con gli arrivi prima di Di Gregorio, poi di Douglas Luis e, infine, di Kephren Thuram, fratello di Marcus, che andranno ad arricchire la rosa bianconera.

Si lavora, poi, all’arrivo di un altro difensore. Dopo Cabal, terzino sinistro classe 2001 in arrivo dal Verona, la Juventus pensa a Todibo, che ha dato priorità al club bianconero e che andrebbe a formare una difesa piuttosto promettente in vista dell’impegnativa stagione che la Juventus dovrà affrontare.

Attenzione, però, perchè anche il mercato in uscita è da tenere in considerazione. Thiago Motta sta analizzando profondamente la situazione per capire su quali giocatori fare affidamento e su quali può, eventualmente, puntare la Juventus a fare cassa.

Mercato Juve, la situazione relativa a Federico Chiesa e le sensazioni

Oltre a Szcezesny, sempre più vicino all’addio per volare in Arabia o nella più vicina Monza, e a Rabiot che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus, il mercato in uscita si concentra prevalentemente su Federico Chiesa.

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la situazione che l’esterno italiano vive alla Juventus. “Chiesa, al momento, mi sembra sia un corpo estraneo alla Juventus. Non si discute il suo valore tecnico, ma bisogna capire se rientra nei piani tecnici di Thiago Motta. Bisogna aspettare i risultati di questa rivoluzione e delle operazioni che Giuntoli sta facendo”, ha commentato Cobolli Gigli.

Ed in effetti Federico Chiesa, che nell’ultima stagione ha giocato 37 partite e segnato solo 10 gol, è vicino alla Roma. Chiesa starebbe valutando l’offerta del club giallorosso, che potrebbe portarlo nella Capitale con circa 25 milioni. L’esterno classe 1997, però, non ha fretta e starebbe valutando anche qualche opzione all’estero, magari in Premier League, con alcuni club interessati alle sue prestazioni. Occhio alle prossime settimane, perchè invece la Juventus non può attendere a lungo.