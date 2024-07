Il vento d’Arabia scuote la Juventus: l’affare da 35 milioni salta così

Calciomercato Juventus, l’inserimento saudita potrebbe far saltare il banco. Addio all’affare da 35milioni di euro

Altri tre colpi: questo è l’obiettivo di Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica della Juventus, per questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato quattro innesti i bianconeri non si vogliono in nessun modo fermare, anzi, vogliono alzare la posta in palio per tornare immediatamente a vincere nel corso della prossima stagione.

Oltre alle uscite, che adesso diventano decisamente fondamentali, Giuntoli sta pensando ad un colpo in difesa dopo quello di Cabal, arrivato ufficialmente nella giornata di ieri dal Verona. Il nome che piace è quello di Todibo, difensore del Nizza dal quale è stato preso Thuram, ma secondo le informazioni di Hitc non sarà facile arrivare a chiudere il colpo. Anche in questo caso il motivo è presto spiegato: ci sono gli arabi pronti a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, si complica Todibo

Beh, forse dicendo gli arabi facciamo pensare ad una squadra di quel campionato. Ma non è proprio così perché parliamo di un forte interesse del Newcastle United, di proprietà del fondo Pif, che avrebbe avuto colloqui con il difensore francese.

“La Juventus ha concordato condizioni personali ma niente con il Nizza, mentre il West Ham ha un accordo in corso con il Nizza” viene spiegato ancora. Insomma, tra i due litiganti potrebbe godere appunto la formazione della Premier League che come sappiamo di problemi economici non ne ha in nessun modo e che potrebbe essere pronta a chiudere il potenziale affare che in questo caso potrebbe superare anche i 35milioni di euro. Vedremo, ma in questo modo è evidente che per la Juve si complichino, e anche di molto, le cose.