Koopmeiners in Serie A, ma non alla Juventus: il bis è servito

Koopmeiners in Serie A ma non alla Juventus: ci stanno riprovando dopo un assalto dell’anno scorso. Affare da oltre 50 milioni

Non solo Todibo, l’altro colpo che la Juventus ha in mente, come sappiamo, è quello di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Non è facile trattare con la Dea, lo sappiamo, perché i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino e non hanno nemmeno la necessità di cederlo. Insomma, è difficile ed è anche lunga, nonostante l’olandese abbia già dato il suo assenso a prendere la via di Torino.

Oltre questo c’è anche un altro fattore: la Juventus in questo momento deve anche cercare di battere la concorrenza di tutte quelle squadre che ci stanno pensando. Si è parlato di un interesse di qualche club inglese, ma non solo, in queste ore, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cerchione, ci potrebbe essere un nuovo assalto di un club di Serie A. Pronto a sfidare i bianconeri.

Inserimento del Napoli per Koopmeiners

Parliamo del Napoli, che dopo averci provato la scorsa estate, offrendo 50 milioni di euro, ci potrebbero anche riprovare nel corso delle prossime settimane. Gli azzurri di Antonio Conte, viene spiegato, stanno provando a inserirsi di nuovo nell’operazione, anche se sanno benissimo che forse dovranno alzare ulteriormente l’offerta rispedita al mittente nell’estate del 2023.

La Juve non ha fretta di chiudere perché ha il sì del giocatore, però servirebbe anche un’accelerata nel corso delle prossime settimane perché ci sarebbe da consegnare a Thiago Motta un elemento che si potrebbe rivelare fondamentale nel corso della prossima annata. I bianconeri rimangono in vantaggio ovviamente, però questo possibile inserimento è da prendere in seria considerazione. Vedremo.