Ultim’ora, un top bianconero all’Atalanta: si chiude per 20 milioni

Ultim’ora clamorosa: un top bianconero è pronto ad andare all’Atalanta, si può chiudere per 20 milioni di euro. Nuovo colpo in serie A

Sono giorni frenetici per il calciomercato con varie trattative che vari club portano avanti. Un asse sicuramente caldo per la Juve è quello con l’Atalanta, considerando il grande obiettivo del mercato bianconero Teun Koopeminers. L’olandese è pronto a trasferirsi finalmente da Giuntoli, dopo che il direttore sportivo lo segue almeno da quattro anni, quando il centrocampista era ancora all’AZ e il dirigente al Napoli.

Questa può essere l’estate giusta per il passaggio, tanto che lo stesso Koopmeiners ha già fatto sapere di star considerando l’opportunità di cambiare aria dopo la conquista dell’Europa League a maggio. L’accordo tra la società bianconera e il calciatore è stato trovato, manca quello tra Juve e orobici. Per questo si continua a trattare, per cercare di abbassare il prezzo richiesto dai Percassi. Per la società bergamasca l’olandese continua ad essere incedibile se non per un’offerta di almeno 60-70 milioni di euro.

Dal bianconero all’Atalanta: trattativa in corso!

Al momento la cifra è fuori portata per la dirigenza bianconera, ma Giuntoli vuole compiere uno sforzo importante per arrivare al calciatore tanto desiderato. Considerando la determinazione dei piemontesi e anche la forte volontà del centrocampista, la Dea si sta già guardando intorno e avrebbe individuato il sostituto ideale del classe ’98.

Ci riferiamo a Lazar Samardzic dell’Udinese. Il serbo ha tanto mercato su di sé e sembra che da tempo debba lasciare il Friuli per approdare in qualche big. Prima l’Inter (col quale aveva fatto anche le visite mediche la scorsa estate) poi la Juve, infine il Napoli e più di recente la Lazio. Quasi tutte le grandi del calcio italiano l’hanno seguito da vicino e volevano prenderlo ma per un motivo o per un altro le trattative sono sempre saltate. Alla fine è rimasto ad Udine ma è attualmente con le valige pronte: il centrocampista è pronto ad andare via appena arriverà l’offerta ritenuta giusta per tutti.

L’Atalanta starebbe valutando di prendere il serbo, con cittadinanza tedesca, per sostituire Koopmeiners appena quest’ultimo andrà alla Juve. La valutazione che ne fa l’Udinese è di 20 milioni di euro, una cifra sicuramente accessibile per gli orobici, specialmente dopo la cifra ricavata dalla cessione della propria stella, probabilmente il migliore nel suo ruolo in serie A.