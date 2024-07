Clausola ‘aggirata’, 34 milioni sul piatto: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, aggirano la clausola in questo modo e mettono i bianconeri all’angolo. Giuntoli senza scampo

Un esterno offensivo. E i nomi che sono circolati sono tanti. L’obiettivo della Juventus, adesso, è quello di andare a prendere un elemento che possa aiutare Thiago Motta nelle scelte avanzate, soprattutto perché la partenza di Soulé arrivati a questo punto appare certa, mentre quella di Chiesa è ancora possibile.

Se sembra essersi raffreddata al momento la pista che porta a Sancho del Manchester United, nel corso delle ultime settimane si è parlato anche di un interesse bianconero nei confronti del figlio d’arte, Francisco Conceicao del Porto. Ha una clausola di 45milioni di euro, come vi abbiamo riportato, ma c’è un club che potrebbe aggirarla con un’offerta importante, pari a 34milioni. E questa sarebbe già arrivata.

Calciomercato Juventus, per Conceicao offerta del Lipsia

Secondo quanto riportato dai media lusitani, Jorge Mendes, uno dei più importanti agenti in Europa e nel Mondo, avrebbe in mano un’offerta del Lipsia per l’esterno che anche all’Europeo ha fatto benissimo con il Portogallo. Si parla di 26milioni di euro come base fissa, più altri 8 come bonus a determinate condizioni. Inoltre, entro 9 mesi, i tedeschi garantirebbero il versamento della prima parte, quella sicura che dovrebbe entrare nelle casse del Porto. Insomma, una situazione abbastanza netta che potrebbe portare ad un accordo nello spazio di poco tempo.

Dalla propria parte i lusitani al momento non sembrano avere così tanta fretta di cedere il giocatore, ma ci potrebbero anche pensare a questa proposta arrivata da Lipsia. E in questo caso per la Juventus, che pure ha bisogno di un elemento in quella zona del campo, ci potrebbe essere davvero ben poco da fare.