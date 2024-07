Un big della Juve al Napoli, c’è la conferma: non è Chiesa

Non solo entrate in casa Juve. Giuntoli continua a piazzare colpi in uscita per regalare a Thiago Motta una rosa su misura, ecco chi resterà in Serie A

Il calciomercato estivo rappresenta sempre un periodo di grande fermento e incertezza per i tifosi e le società calcistiche, e la Juventus non fa eccezione. Con una storia ricca di successi e una costante ambizione di rimanere al vertice del calcio italiano e internazionale, la Vecchia Signora è sempre attiva nel mercato dei trasferimenti. Quest’anno poi Giuntoli sembra aver finalmente ricevuto carta bianca per mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa cucita su misura.

La Juventus si trova però in una posizione delicata: da un lato, c’è la necessità di rinnovare e rinforzare la rosa, dall’altro, c’è l’esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e sportivo. L’eventuale cessione di giocatori come Chiesa, Soulè e Huijsen potrebbe portare nelle casse del club fondi significativi da reinvestire sul mercato. Però, perdere giocatori di tale calibro e potenziale potrebbe contribuire a rafforzare le dirette concorrenti nel prossimo futuro. Federico Chiesa è uno dei talenti più promettenti del calcio italiano ma come noto è al centro di numerose voci di mercato. Dopo essersi affermato come uno dei pilastri della Juventus e della nazionale italiana, Chiesa potrebbe essere vicino ad una nuova sfida.

Un big va via: trasferimento al Napoli?

Il Napoli e la Roma hanno mostrato interesse per l’ex Fiorentina ma al momento non è in piedi nessuna trattativa concreta, anzi le due società, in questo momento, sembrano essere concentrate su altri obbiettivi, come confermato dall’offerta da più di 25 milioni, bonus compresi, che la società capitolina ha appena presentato ai bianconeri per Soulè. Tuttavia, la Juventus difficilmente lascerebbe andare uno dei suoi gioielli senza una trattativa difficile e, probabilmente, una cifra considerevole.

Altra questione è quella che riguarda Wojciech Szczęsny, che potrebbe lasciare la Juventus durante questa finestra di mercato. Nonostante sia stato per anni il titolare indiscusso tra i pali bianconeri, a Szczęsny è stato comunicato che non farà parte della rosa del prossimo anno. Tra le possibili destinazioni del polacco nelle ultime ore si è iniziato a parlare del Napoli, alla ricerca di un sostituto o di un alter ego di qualità per Alex Meret.

Szczęsny, da parte sua, ha già espresso in passato una preferenza per rimanere in Italia, anche di fronte a offerte lucrative provenienti dall’Arabia Saudita. Questo fattore potrebbe giocare a favore del Napoli o del Monza, altro club interessato al portiere polacco, nella corsa per assicurarsi i suoi servizi. La Juventus dovrà valutare attentamente le offerte, considerando anche l’eventuale necessità di non rafforzare una diretta concorrente.