Bye bye Juve, lo prende il Milan: affare da 22 milioni di euro

Il Milan è pronto a beffare la Juventus in sede di mercato con un colpo da circa 22 milioni di euro fortemente voluto da Ibrahimovic.

Manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A e le squadre sono al lavoro per ultimare i colpi necessari alla sistemazione degli organici.

Milan e Juventus hanno visto le proprie strade intrecciarsi diverse volte in queste ultime settimane con rossoneri e bianconeri che sono andati spesso sugli stessi obiettivi. Il primo, in ordine di tempo è stato Joshua Zirkzee con l’olandese che è stato cercato da entrambi i club, beffati poi dal Manchester United. Adrien Rabiot è stato a lungo corteggiato dalla Juventus per il rinnovo del contratto, ufficialmente saltato pochi giorni fa con i rossoneri che sperano ancora di riuscire a trattenere il giocatore in Italia. La Juve poi ha avuto la meglio su Kephren Thuram, centrocampista che è stato a lungo nel mirino dei rossoneri.

Calciomercato, Milan pronto a beffare la Juve: che colpo

Il Milan starebbe iniziando a lavorare già in ottica futura. I rossoneri infatti starebbero ponendo le basi con il Bologna per portare in rossonero Lewis Ferguson in vista della prossima stagione.

Lo scozzese piace molto alla Juventus con Thiago Motta che è un profondo estimatore del classe 1999, punto fermo del suo Bologna durante le ultime due stagioni. Il centrocampista è attualmente fuori per infortunio e farà il suo rientro in campo verso la fine di ottobre. Un’altra stagione quindi in rossoblu da vivere con la Champions League conquistata insieme ai suoi compagni sotto la guida dell’attuale allenatore della Juventus.

La volontà del Milan è quella di anticipare nettamente la concorrenza andando a mettere sul piatto circa 22 milioni di euro per il cartellino del capitano del Bologna. Una somma che difficilmente convincerà però il club di Joey Saputo che, per il centrocampista, chiede 30 milioni di euro. Ci sarà quindi da trattare per i rossoneri con la Juventus pronta ad inserirsi di nuovo per andare a prendere uno dei migliori centrocampisti della Serie A in questi ultimi anni.

Per i bianconeri il problema al momento è rappresentato anche dai rapporti che si sono freddati decisamente con il Bologna dopo l’arrivo di Thiago Motta in bianconero e l’affare Calafiori, saltato per via delle alte richieste dei rossoblu. Il passare del tempo però potrebbe calmare gli animi con i due club che potrebbero ritrovarsi all’inizio del nuovo anno per provare a chiudere l’affare e portare il giocatore a Torino.