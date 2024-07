I bianconeri salutano un Big, va al Milan per circa 15 milioni

Manca meno di un mese al ritorno della Serie A e le squadre sono al lavoro per chiudere i colpi necessari al miglioramento delle proprie rose.

Se la Juventus si è ben mossa finora andando a chiudere operazioni importanti come quelle di Douglas Luiz e Kephren Thuram, il Milan non è stato a guardare con i rossoneri che hanno chiuso per Alvaro Morata.

Il centravanti spagnolo ex Juventus torna quindi in Serie A con l’arduo compito di non far rimpiangere Olivier Giroud ai tifosi rossoneri. Il Milan però non vuole fermarsi all’attaccante spagnolo ed in in queste ore è pronto a chiudere un’altra operazione sulla base di circa 15 milioni di euro. Un bianconero pronto a salutare la sua squadra e trasferirsi a Milanello alla corte di Fonseca per far parte di questo nuovo progetto rossonero.

Calciomercato, il Milan pesca dai bianconeri: affare da 15 milioni

Il Milan è fortemente interessato a Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese pronto a salutare i friulani durante questa sessione di mercato. Il club meneghino ha avuto contatti con il padre del calciatore e sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per strappare il talento ai bianconeri.

Il centrocampista classe 2002 fu vicino alla Juventus durante la scorsa estate con il giovane talento che prima sfiorò il trasferimento all’Inter e poi fu ad un passo dallo sbarcare a Torino. Si concluse poi con un nulla di fatto ed il serbo restò alla fine ad Udine, contribuendo in maniera decisiva alla difficile salvezza della squadra friulana, ora rassegnata a veder partire il proprio gioiello.

La proposta del Milan è di circa 15 milioni di euro, una somma che però al momento non sembra soddisfare le richieste dell’Udinese. I bianconeri vorrebbero 22 milioni di euro per dare l’ok alla partenza del centrocampista ma nei prossimi giorni ci saranno contatti tra le parti per provare a trovare un’intesa e chiudere positivamente l’affare. Il calciatore, dal canto suo, sarebbe felice di trasferirsi in una big del nostro campionato dando il suo ok al Milan.

Juventus e Milan hanno visto intrecciarsi diverse volte le proprie strade in queste ultime settimane con i bianconeri che hanno salutato ufficialmente Adrien Rabiot, ancora obiettivo di mercato dei rossoneri. La speranza di Ibrahimovic è infatti quella di riuscire a strappare il sì definitivo al francese per portarlo in rossonero con un ricco quadriennale sfruttando l’opportunità di chiudere l’affare a costo zero.