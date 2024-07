Maxi offerta dall’Arabia: il futuro di Chiesa cambia di nuovo

Maxi offerta dall’Arabia, il centravanti ha fatto sapere al club che non direbbe di no ad eventuali proposte dalla Saudi Pro League.

Ieri è iniziato ufficialmente il “secondo round”. Il ritiro della Juventus di Motta proseguirà in Germania, presso il quartier generale dell’Adidas – sponsor tecnico dei bianconeri – ad Herzogenaurach. Il tecnico italobrasiliano e i suoi uomini resteranno in terra teutonica fino a venerdì 26 luglio.

L’ex allenatore del Bologna sta man mano riabbracciando quei giocatori che alla spicciolata rientrano dalle vacanze estive. Parliamo di chi è stato impegnato con le proprie nazionali agli Europei tedeschi oppure in Coppa America. Nella giornata di ieri, per esempio, si sono uniti al gruppo Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Timothy Weah. E Federico Chiesa? In questi giorni l’esterno che da tempo è al centro dei rumors di mercato è impegnato con il matrimonio. Motivo per cui sta sfruttando un particolare permesso e non stupisce che il suo nome non compaia tra i convocati per la tournée in Germania. L’ex viola, tuttavia, ogni giorno che passa si allontana dalla Signora: Cristiano Giuntoli, il responsabile dell’area tecnica bianconera, vorrebbe piazzarlo il prima possibile, al fine di incrementare il famoso tesoretto, fondamentale per arrivare agli altri obiettivi di mercato.

Maxi offerta dall’Arabia, Richarlison via dagli Spurs e Chiesa a Londra

Chiesa è appetito da diverse squadre ma nessuna ha ancora fatto il “grande passo”, giusto per restare in tema matrimonio.

Understand Richarlison is ready to move to Saudi Arabia and the Pro League are now preparing a move to bring him to the Middle East. https://t.co/PFdvT849z5 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 19, 2024

Resta in piedi, in ogni caso, l’ipotesi Premier League. Un club che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane è il Tottenham. I londinesi, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Graeme Bailey di HITC, hanno ormai messo in vendita il centravanti brasiliano Richarlison, che nelle due stagioni trascorse nella capitale inglese ha un po’ deluso le aspettative. L’attaccante ex Everton avrebbe fatto sapere agli Spurs che è pronto a dire di sì ad un’eventuale maxi-offerta dall’Arabia Saudita: club come Al-Ahli e Al-Ittihad sono disposti a spendere almeno 60 milioni per prelevarlo dal Tottenham. Che, a sua volta, avrebbe il “cash” per dare l’assalto a Chiesa.