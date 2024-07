Rugani rossonero per 10 milioni, aumenta il tesoretto Juve

Daniele Rugani è pronto al passaggio in rossonero per 10 milioni di euro: aumenta il tesoretto che Giuntoli avrà a disposizione per il mercato

Nuova avventura alle porte per Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli è pronto ad andare via dalla Juve, nonostante tutte le parti stessero ancora bene insieme. In bianconero dal 2015, tranne un paio di avventure in prestito al Rennes e al Cagliari, non è mai stato un titolare inamovibile eppure mai c’è stata polemica da parte sua. Anzi, il classe ’94 si è sempre detto felice di essere a Torino e di voler proseguire la sua carriera alla Juve.

D’altronde, pur non avendo il “posto fisso” al centro della retroguardia, nel corso della stagione c’è sempre bisogno di lui, considerando le tante partite da giocare, e il difensore quando chiamato in causa riesce sempre ad apportare il suo contributo alla causa. Una sicurezza! Per questo motivo sembrava essere vicino un ulteriore proseguimento della sua avventura in bianconero, come anche il suo agente aveva dichiarato in primavera. Invece il motto di “non ci sono incedibili” coniato da Giuntoli riguarda anche lui.

Rugani dice addio alla Juve, altri soldi in arrivo per Giuntoli!

Perché è naturale, in caso di offerta ritenuta giusta da parte della dirigenza, le cose cambiano. Ed è per questo che adesso Rugani è pronto a fare le valige. Sembra essere arrivata una proposta da circa 9-10 milioni di euro al club bianconero, irrinunciabile considerata l’età e il ruolo nella rosa (non un titolare) del difensore.

Si tratterebbe di denaro fresco che può entrare nelle casse societarie e far incassare un ulteriore tesoretto da investire per i prossimi colpi di mercato. Come asserito dallo stesso Giuntoli negli ultimi giorni, alla Juve servirà almeno un altro innesto per ruolo. In difesa è in pole Todibo, in arrivo proprio dal club che vuole Rugani. Una sorta di scambio più conguaglio tra le due squadre, evidentemente i rapporti tra le società sono ottimi.

E dunque è proprio il Nizza, club rossonero di Ligue 1 francese, ad avere intenzione di mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per arrivare al centrale che accetterebbe di buon grado il trasferimento. Anche perché la moglie Michela Persico, nota giornalista, sarebbe ben lieta di trasferirsi in Costa Azzurra. Nelle prossime settimane la trattativa può entrare nel vivo, insieme a quella di Todibo, sebbene i due affari siano al momento slegati.