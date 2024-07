Tifosi della Juve sotto choc, ufficiale la separazione consensuale

Una figura del mondo bianconero saluta il suo club: c’è l’annuncio ufficiale della risoluzione consensuale immediata del contratto

Il calciomercato della Juventus fino a questo momento è stato ricco di colpi interessanti per la tifoseria che ha potuto ammirare le firme di quattro giocatori di talento come Douglas Luiz, Khephren Thuram, Michele Di Gregorio e Juan David Cabal. Il nuovo allenatore Thiago Motta è pronto a lavorare con il suo gruppo per cercare di tornare a vincere lo Scudetto il prima possibile dopo che negli ultimi anni hanno vinto Inter, Napoli e Milan.

Manca meno di un mese alla ripartenza del campionato di Serie A e anche di tutte le altre principali leghe europee. I vari club in giro per il “vecchio Continente” sono alla ricerca degli ultimi colpi importanti per cercare di arrivare alla partenza ufficiale della stagione con la maggior parte della rosa pronta e al completo. C’è però chi invece deve ancora decidere chi sarà il nuovo allenatore visto che nelle ultime ore c’è stato un inaspettato ribaltone.

Lo Strasburgo a sorpresa: rescissione consensuale con l’ex juventino Patrick Vieira, attesa per la scelta del nuovo allenatore

Nelle ultime ore dalla Francia è arrivata una notizia a sorpresa che ha sconvolto un po’ uno dei club che parteciperà al prossimo campionato di Ligue 1. Si tratta dello Strasburgo che ha annunciato con un comunicato ufficiale la rescissione consensuale del contratto con il suo allenatore Patrick Vieira.

Questa la nota diramata dalla società francese: “Tutto il club desidera ringraziare calorosamente Patrick Vieira per il suo impegno irreprensibile. In effetti, in una stagione di transizione, Patrick è stato in grado di aiutare i giovani di talento a progredire e ha sempre dimostrato un comportamento esemplare sia in campo che fuori. A breve verrà nominato un nuovo allenatore”.

Per l’ex centrocampista della Juve si tratta di una notizia negativa per la sua carriera da allenatore. In precedenza Vieira si è già seduto sulle panchine di: Crystal Palace, Nizza, New York e Manchester City (solo a livello giovanile). Con i Citizens ha anche concluso la sua carriera da giocatore che lo ha visto protagonista anche con le maglie di Inter, Juventus, Arsenal, Milan e Cannes. In bianconero per lui 5 gol in 42 partite nella stagione 2005/06.