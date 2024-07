Colpo di scena Thiago Motta, botta tremenda per i tifosi della Juve: l’annuncio

Annuncio sulla nuova Juventus di Thiago Motta che lascia tutti spiazzati: un duro colpo per i tifosi bianconeri

C’è grande entusiasmo in casa Juventus per l’avvio del nuovo ciclo. L’arrivo di Thiago Motta porta con sé l’ambizione di vedere una squadra bianconera diversa dal passato, con la ricerca dei risultati attraverso un gioco più brillante, contando su uno dei principali tecnici emergenti. Insomma, c’è voglia di stupire e di vincere.

Nelle ultime quattro stagioni del resto la Juventus è rimasta lontana dai vertici del campionato, riuscendo a dare l’impressione solo nella prima metà della scorsa stagione di poter lottare per grandissimi traguardi. Il triennio con Allegri non ha rinverdito i fasti del precedente ciclo, tutt’altro, anche per eventi su cui non c’erano responsabilità del tecnico livornese. Ma ora bisogna invertire la rotta.

Un ciclo differente come aspirazioni tecniche, che passa anche tramite un mercato condotto in maniera più oculata. C’è tanto da cambiare nella Juventus e Cristiano Giuntoli non a caso è protagonista del mercato, con tantissimi movimenti in entrata e in uscita. C’è curiosità di capire quale sarà il risultato finale e quale compagine bianconera affronterà la nuova stagione per provare ad ambire al massimo in Italia e in Europa.

I primi acquisti promettono bene, ma c’è ancora tanto da fare e si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tuttavia, c’è un annuncio che preoccupa la nuova Juve.

Juventus, niente chances per lo scudetto secondo Bergomi: “L’Inter è ancora davanti”

Gli sforzi dei bianconeri per competere per il titolo potrebbero non essere sufficienti. Parola di Beppe Bergomi, noto commentatore ‘Sky’, che ha spiegato come a suo dire la lotta per lo scudetto potrebbe essere segnata già in partenza.

Alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore ha infatti spiegato: “L’Inter possiamo considerarla più forte dello scorso anno, visti gli acquisti di Zielinski e Taremi e il fatto di non aver compiuto sacrifici in uscita. Forse manca qualche centimetro a centrocampo, ma i nerazzurri hanno una qualità impressionante e senza uguali in Serie A. Le rivali sono forti, ma hanno cambiato allenatore. Thiago Motta, Conte, Fonseca, rappresentano delle incognite per Juventus, Napoli e Milan. L’Inter sembra poter reggere il peso del tricolore sul petto e potrà approfittare di momenti di assestamento delle concorrenti”. Vedremo se il pronostico sarà confermato.