Prestito con obbligo di riscatto, boom Juventus: ecco il dopo Soulé

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per l’esterno e sono pronti a trovare la formula giusta

Ci sono due esterni offensivi che potrebbero lasciare la Juventus in questa sessione: sia Chiesa che Soulé, davanti a delle offerte ritenute soddisfacenti, potrebbero salutare Torino. E come sappiamo Cristiano Giuntoli sta cercando di non rimanere senza alternative.

Si è parlato con molta insistenza di Sancho del Manchester United, magari inserendo proprio il cartellino di Federico nell’operazione, ma questa ipotesi sembra essere naufragata al momento. Ma tutto questo non ferma le idee di Giuntoli che, secondo le informazioni riportate da record – uno dei più importanti siti del Portogallo – avrebbe in mente di strappare il figlio d’arte, Conceicao, al Porto. Una conferma, perché la notizia è uscita qualche giorno fa. Così com’è uscito anche il forte interesse del Lipsia che ha pensato di non pagare la clausola di 45milioni di euro spingendosi fino a 36 milioni. Però a quanto pare la formula non è corretta, e Giuntoli la potrebbe trovare.

Assalto a Conceicao, Giuntoli trova la formula giusta

Secondo quanto riportato da record la Juventus potrebbe prendere il giocatore in prestito per questa stagione inserendo l’obbligo di riscatto per arrivare in fondo all’operazione. Magari da qui alla prossima estate Giuntoli è sicuro di trovare quella disponibilità economica che serve per prendere il cartellino del giovane portoghese che ha fatto bene con il padre in panchina e che ha fatto bene anche all’Europeo con la maglia della propria nazionale.

Non siamo, evidentemente, nella fase calda della trattativa. Ma si potrebbe entrare presto nel vivo e Motta avrebbe in questo modo quell’esterno offensivo in caso di addio di Soulé. Sì, perché Chiesa, come sappiamo, non rientra nei piani del tecnico.