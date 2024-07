Addio Juve, sì a De Zerbi: va al Marsiglia per 15 milioni

Era stato accostato alla Juventus, ma De Zerbi ha anticipato la concorrenza: affare da 15 milioni, entusiasmo a Marsiglia

Se c’è una squadra in Europa che si sta ricostruendo su nuove basi e nuove certezze, con idee quanto mai chiare e una rapidità per certi versi sorprendente, oltre alla Juventus del tandem Thiago Motta-Giuntoli, quella è il nuovo Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il tecnico ex Sassuolo ha dimostrato fin qui di avere grandi progetti per la sua prima stagione in Ligue 1, e lo sta dimostrando con un mercato non dirompente ma mirato, arricchito nelle ultime ore da un nuovo grande colpo da 15 milioni di euro.

Il fascino di un tecnico ormai estremamente rispettato in Europa è evidentemente servito al Marsiglia, squadra comunque blasonata, per poter arrivare anche su colpi di mercato fino a poche settimane fa impensabili. Stavolta De Zerbi è riuscito infatti a spuntarla sulla concorrenza e a portare a casa, a un prezzo tutto sommato accettabile, un potenziale top player a lungo inseguito anche dalla Juventus.

Se negli ultimi tempi il club bianconero si è concentrato soprattutto su Koopmeiners, solo lo scorso gennaio aveva individuato in un altro profilo il centrocampista giusto per rinforzare la mediana della squadra allora allenata da Allegri. Un calciatore importante che avrebbe potuto magari rappresentare un’alternativa anche in questo mercato, se le difficoltà per l’olandese si fossero protratte troppo avanti.

Ma nell’attesa De Zerbi ha deciso di anticipare tutti, e con un grande pressing lo ha convinto, prima degli altri, ad accettare il suo nuovo ambizioso progetto, mettendo a segno un colpo in grado di far sognare la piazza francese.

De Zerbi, altro super colpo di mercato: 15 milioni di euro, Juve anticipata

Reduce da un europeo di alto livello con la sua Danimarca, Pierre-Emile Hojbjerg ha finalmente lasciato il Tottenham, dopo un paio di stagioni in cui, pur giocando non poco a Londra, era stato di fatto messo alla porta dal club inglese.

Accostato nel recente passato non solo alla Juve, ma anche al Napoli di Conte, stando a quanto riferito da fonti inglesi riportate dal Daily Mail, il centrocampista classe 1995 ripartirà proprio dalla Ligue 1, e in particolare dall’OM di De Zerbi.

Con un’offerta da 15 milioni di euro, l’allenatore bresciano è infatti riuscito a convincere gli Spurs, e allo stesso tempo ha sedotto il calciatore puntando molto sulle ambizioni del suo progetto.

Perché il Marsiglia che sta nascendo ha grande voglia di stupire in Francia e in Europa, diventando finalmente quell’alternativa seria e costante al PSG che tantissimi appassionati di calcio transalpino stanno ormai cercando da oltre dieci anni.