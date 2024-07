Khephren Thuram, scatta l’allarme: l’annuncio taglia le gambe ai tifosi della Juve

Allarme Kheprem Thuram in casa Juventus, la rivelazione spiazza i tifosi bianconeri. C’è un problema da risolvere

Fino ad oggi quello della Juventus è stato un mercato stellare. Gli acquisti ufficiali sono già quattro, e tutti di grande livello: Douglas Luiz il più clamoroso, soprattutto per il tipo di operazione, ma merita una particolare attenzione anche l’arrivo di Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian, che porta qualità e quantità al centrocampo di Thiago Motta.

Affare da 20 milioni in totale, più 5 di bonus (non semplici da raggiungere). Un capolavoro di Giuntoli che si è così assicurato uno dei giocatori più interessanti di tutta Europa, seguito anche da tantissimi altri club. L’influenza di papà Lilian, cuore bianconero, avrà sicuramente inciso sulla sua decisione di venire a Torino. Un acquisto importante perché, come detto, mette a disposizione dell’allenatore un mix di caratteristiche fondamentali. Può affiancare Douglas Luiz in una mediana a due oppure fare la mezzala in una linea a tre. Piede, gamba e intensità: insomma, pacchetto completo. Eppure però c’è chi ha qualche dubbio su di lui, nello specifico in un aspetto.

Dubbi su Thuram, deve migliorare in questo aspetto: l’avviso dell’agente

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’agente Oscar Damiani ha commentato in generale le mosse di mercato delle squadre italiane fino ad oggi. Per quanto riguarda la Juventus, ci ha tenuto a sottolineare un dettaglio molto importante che riguarda proprio lo stesso Thuram.

Si tratta sì di un giocatore molto completo nelle sue caratteristiche ma, secondo Damiani, gli manca ancora qualcosa per essere davvero al top: “Ha classe ma non grande forza, può essere una bella sorpresa“. Chi si aspettava quindi un giocatore più di contenimento che di qualità si sbaglia di grosso: Thuram è sì dotato di grande fisicità ma nel suo percorso con la Juventus deve migliorare nella forza per potersi definire davvero al massimo. Ed è un aspetto da non sottovalutare in un campionato come quello italiano.

Khephren è un ragazzo del 2001, ha compiuto da poco 23 anni e ha già raggiunto un livello molto alto. Ci sono però qualità nelle quali deve migliorare per poter rendere davvero al top delle sue possibilità: i margini di miglioramento sono enormi e questo la Juventus lo sa benissimo. Thiago Motta è l’allenatore giusto per permettere a ragazzi come lui di fare un percorso di crescita, soprattutto in un ambiente come quello bianconero che offre tutto il necessario per dare il meglio di sé.