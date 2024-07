Trattativa bollente, un ex Juve sta per firmare con il Torino!

Il mercato riserva sempre grandi colpi di scena con i tifosi di squadre rivali che talvolta vedono arrivare giocatori dalle avversarie

Fino a questo momento l’estate della Juventus è stata molto soddisfacente per l’attivismo palesato sul mercato sia in entrata che in uscita. Innesti come Khephren Thuram, Douglas Luiz, Cabal e Michele Di Gregorio sono merce molto utile al nuovo tecnico bianconero che nel corso del raduno che si sta svolgendo in questi giorni può iniziare a rodare al meglio la squadra.

Il calciomercato è una di quelle vicende che regala sempre molte sorprese perché ogni anno che passa diventa sempre più imprevedibile con tanti giocatori, più o meno forti, che finiscono anche per il trasferirsi tra formazioni rivali. Questo è ciò che sembra possa accadere nuovamente nelle prossime ore per quanto riguarda un ex calciatore della Juventus, seguito dal Torino molto da vicino. Si tratta di due rivali che quando si sfidano danno vita al “Derby della Mole”.

Al Torino piace molto un ex giocatore della Juve: ecco come può tornare in Italia

Secondo gli ultimi rumours di mercato, il Torino è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo. I granata hanno infatti la necessità di trovare dei nuovi difensori perché hanno perso molte pedone nel giro di questo mercato: Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez sono svincolati dopo la scadenza del contratto e poi Alessandro Buongiorno è stato ceduto al Napoli per oltre 35 milioni di euro.

Per far fronte a questa emergenza in difesa il Torino ha prelevato Coco dal Las Palmas e ora sta cercando di trattare Albian Hajdari. Si tratta di un centrale passato nella Juventus Primavera e che ora gioca nel Lugano, in Svizzera. Per i tifosi granata accettare l’arrivo di un ex giocatore della Juve non è mai un qualcosa di facile, ma si tratta di una situazione che si è già verificata alcune volte nelle ultime sessioni di mercato.

Il giovane difensore classe 2003 è uno dei migliori prospetti del campionato svizzero. Hajdari secondo le ultime voci di mercato potrebbe anche accettare di tornare in Serie A per essere protagonista con la maglia del Torino e nelle prossime settimane sono attesi sviluppi in merito a questa trattativa riguardante l’ex bianconero.