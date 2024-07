Cessione sbloccata, Juve show: fumata bianca imminente

Cessione sbloccata, il “tesoretto” di Cristiano Giuntoli è destinato a lievitare: nei prossimi giorni si chiude.

La Juventus ha già messo a segno quattro colpi in questa sessione estiva del calciomercato eppure la campagna di rafforzamento dei bianconeri non è ancora entrata nel vivo. Il gruppo di giocatori con cui in questi giorni sta lavorando il nuovo allenatore Thiago Motta potrebbe subire diversi scossoni fino a fine agosto. Tanti di loro sono con la valigia in mano, vedi Federico Chiesa e Matias Soulé. E verranno sostituiti da altri elementi di spessore.

Per poter esaudire tutti (o quasi) i suoi sogni, però, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha la necessità di far lievitare il cosiddetto “tesoretto”. I soldi ricavati dalle cessioni, infatti, saranno immediatamente reinvestiti, con l’obiettivo di mettere le mani su quei giocatori che la Signora sta inseguendo da mesi. Uno di questi è il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, di proprietà dell’Atalanta, una vera e propria “ossessione” per Giuntoli. La Dea non è disposta a fare sconti ed è per questo che la Juventus dovrà riformulare al più presto una proposta più convincente dal punto di vista economico.

Cessione sbloccata, il West Ham è in testa per Huijsen

Ma chi sarà il prossimo a partire? La sensazione è che Giuntoli sia disposto a cedere anche le “pianticelle”, vale a dire quei giocatori che la Juve ha visto crescere nel proprio settore giovanile, come il promettete difensore centrale olandese Dean Huijsen.

Il classe 2005 non ha alcuna intenzione di fare panchina a Torino e l’ha dimostrato lo scorso gennaio accettando il prestito alla Roma, voluto fortemente da José Mourinho. Nella Capitale ha trovato spazio quasi subito, anche se da quando è arrivato Daniele De Rossi il suo minutaggio non è stato più lo stesso. Hujsen, a quanto pare, ha diversi estimatori in Inghilterra e secondo il giornalista Antonello Angelini al momento in testa c’è il West Ham. La trattativa con gli Hammers potrebbe decollare nei prossimi giorni.