Addio Juve, adesso è ufficiale: trasferimento in un club rivale

Addio alla Juventus, la notizia è diventata ufficiale: trasferimento ad una rivale dei bianconeri, tutti i dettagli

C’è grande attesa e curiosità, per la stagione calcistica che sta per iniziare, per tante squadre. Forse, quella che genera più hype è la Juventus, che sta realizzando un cambiamento epocale di filosofia e tanti piccoli e grandi stravolgimenti.

I bianconeri sono reduci, come sappiamo, da alcune stagioni piuttosto complicate, in campo e fuori. E’ il momento di provare a mettersi tutto alle spalle e provare a tornare a vincere, inseguendo una squadra diversa. Ecco il perché di Thiago Motta in panchina, ed ecco perché sul mercato Giuntoli sta mettendo mano in profondità sulla rosa.

Quasi ogni giorno, ci sono novità sulle trattative, in entrata e in uscita, che riguardano la Juventus. Che ha già un volto nuovo, ma dovrà ancora compiere diverse operazioni per completare l’opera di rinnovamento. Il direttore tecnico è stato investito del ruolo di deus ex machina, per costruire una Juventus diversa in campo e con una strategia societaria e finanziaria più sostenibile.

Dunque, nei prossimi giorni possiamo aspettarci altri addii pesanti al club, che saranno propedeutici per ulteriori acquisti, che andranno ad aggiungersi ai vari Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram e Cabal. Ma ci sono altre cessioni che sono già state ufficializzate.

Juventus Women, operazione pazzesca: cinque giocatrici in prestito alla Sampdoria

Sul mercato, è piuttosto attiva anche la Juventus Women, che a propria volta va a caccia di un nuovo ciclo di successi. Dopo i cinque scudetti di fila, nelle ultime due stagioni le bianconere hanno ceduto il passo alla Roma e adesso vanno a caccia di riscatto.

Le principali novità del momento riguardano la cessione in prestito di ben cinque giocatrici alla Sampdoria. Nello specifico, coloro che per la stagione 2024/2025 saranno in prestito annuale con la maglia blucerchiata saranno Roberta Aprile, Nicole Arcangeli, Sofia Bertucci, Giulia Bison e Sabrina Nespolo.

Aprile, classe 2000, è un estremo difensore che nella scorsa annata ha raccolto sette presenze con la Juventus. E’ un portiere anche la Nespolo, per la quale viene confermato il prestito alla Samp. La Arcangeli, classe 2003, è una giovane attaccante molto promettente, che lo scorso anno è stata in prestito nella seconda parte di stagione al Pomigliano. La Bertucci, difensore classe 2004, a propria volta va di nuovo in prestito dopo l’esperienza dello scorso anno al Napoli. Per la Bison, attaccante classe 2005, sarà un’esperienza molto formativa, dopo la firma del primo contratto da professionista con la Juve.