Juve, altro addio a centrocampo: il comunicato

Arriva il comunicato ufficiale del club: nuovo addio in mezzo al campo, ecco chi saluta la Juventus.

Sfoltire la rosa: è questo il mantra di Giuntoli che, con i suoi più stretti collaboratori, è a lavoro per risolvere questa situazione e diminuire il numero di giocatori a disposizione di Conte. C’è tanto lavoro da fare, per provare ad incassare qualcosa e reivestire il tutto in nuovi acquisti di qualità. Intanto, arriva il comunicato riguardo la cessione a centrocampo: accordo raggiunto con il club, che ha appena ufficializzato l’operazione.

Ci sono delle novità di mercato, riguardo la Juventus, con la cessione del giovane centrocampista che ha lasciato i bianconeri per tentare una nuova esperienza. Il ragazzo, dopo una lunga trafila nel settore giovanile, avrà l’opportunità di mettersi in mostra per dimostrare a tutti il suo enorme talento. Ci sono grandi attese, infatti, sul giocatore che arriva nel club con tante aspettative. Adesso toccherà a lui confermare in campo i buoni propositi del dirigente, che ha convinto la Juventus a cedere il ragazzo che potrà dire la sua nel campionato italiano.

Calciomercato Juventus: è fatta per l’addio

Arriva il comunicato ufficiale da parte del Catanzaro che ha ufficializzato l’ingaggio del giovane juventino Umberto Morleo. Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Trapani, approda in Calabria a titolo definitivo. Saluta definitivamente la Juventus, dopo aver militato a lungo nel settore giovanile bianconero, fin dall’età di 13 anni, fino a diventare anche capitano dell’Under 17.

Esterno di grande prospettiva, il classe 2005 giocherà la sua prima stagione nel campionato di Serie B. Acquisto importante da parte del ds Polito, che ha voluto a tutti i costi il calciatore della Juventus, chiudendo l’operazione per portare al Catanzaro Morleo che ha firmato un contratto di 3 anni con la società giallorossa.

Ecco le prime dichiarazioni di Morleo dopo l’ufficialità del suo arrivo a Catanzaro.

“La trattativa è andata avanti da mesi, sono contento di questa nuova avventura a Catanzaro. Questa è una piazza ambiziosa, tutti mi hanno parlato bene di questa squadra. Caratteristiche? Sono un mancino che ha sempre giocato come centrocampista anche se non ho problemi a ricoprire il ruolo di terzino, che ho già fatto lo scorso anno a Trapani e qualce volta nel settore giovanile della Juventus”.