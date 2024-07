La Juventus ha scelto il nuovo esterno: l’offerta ufficiale è già partita

La Juventus ha scelto il nuovo esterno: già avviati i contatti e l’offerta per il giocatore è stata messa sul piatto. La situazione

Chiusa la questione Soulé, ormai a un passo dalla Roma – forse meno di un passo – e accettata l’offerta del Bournemouth per Huijsen, anche se in questo caso serve l’ok del giocatore al trasferimento, adesso i pensieri di Giuntoli si concentrano sull’esterno offensivo. E una scelta, secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, è stata fatta.

Niente più Sancho del Manchester United, che a quanto pare potrebbe anche rimanere in Inghilterra o al massimo tornare anche in Germania, al Borussia Dortmund. Ma è proprio un giocatore dei gialloneri della Bundesliga che il direttore tecnico della Juventus vorrebbe portare a Torino nei prossimi giorni. E visto che in questo momento si trova anche lì, in terra tedesca per seguire da vicino il ritiro della squadra, chissà non ci scappi una puntatina verso la città che ospita Adeyemi.

Offerta per Adeyemi, Giuntoli accelera

“La Juventus ha preso un contatto diretto con Karim Adeyemi. I colloqui sono iniziati con il giocatore dopo che l’interesse è stato rivelato a giugno. La Juve ha presentato una proposta contrattuale al giocatore. Nessun contatto per il momento con il Borussia”. Questa la notizia data da Romano, che quindi svela quale sarà, o per meglio dire potrebbe essere, la prossima mossa di Giuntoli per andare a completare, o quasi, il reparto offensivo da mettere a disposizione di Thiago Motta.

Insomma, una scelta è arrivata a va dritta verso un giocatore che con le sue sgasate ha aiutato e non poco il Borussia ad arrivare lo scorso anno in finale di Champions League. Un elemento, Adeyemi, che ha un passo diverso e che è pronto a metterlo a disposizione della Juventus. Giuntoli tratta. E per ora, quando ha deciso di alzare la posta in palio, ha sempre fatto centro.