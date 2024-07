Si sblocca il mercato Juve, Kostic vola nella capitale: 8 milioni più bonus

La Juventus si sta concentrando sulle operazioni in uscita. Kostic, fuori dai piani di Motta, verso l’addio: arrivano 8 milioni

Sta per entrare nel vivo il mercato in uscita della Juventus, fin qui limitato alla cessione di Moise Kean alla Fiorentina. Matias Soulé, ad esempio, è ad un passo dalla Roma che ha messo sul piatto 26 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Via anche Dean Huijsen, per il quale si è mosso il Bournemouth (18 milioni). A lasciare Torino in tempi brevi sarà pure Filip Kostic, finito fuori dai piani di Thiago Motta.

Il serbo, attualmente ai box a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato agli Europei, viene considerato un esubero dall’ex tecnico del Bologna pronto a puntare su cursori laterali più freschi e propositivi. Nella scorsa stagione, infatti, il 31enne ha mostrato diversi segni di cedimento atletico mettendo a referto appena 4 assist nelle 33 apparizioni totalizzate tra campionato (29) e Coppa Italia (33).

Un bottino negativo che, unito ad un contratto in scadenza nel 2026, porterà all’inevitabile divorzio tra le parti. Ora resta soltanto da vedere dove proseguirà la sua carriera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in tal senso, si è già attivato al fine di individuare un possibile acquirente. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte del Napoli e della Roma, ma entrambe hanno poi deciso di defilarsi dalla corsa spostando altrove i loro riflettori.

Juventus, Kostic ai saluti: nelle casse bianconere entrano 8 milioni più bonus

In pole position, adesso, risulta esserci il Galatasaray. I giallorossi, stando ad alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, hanno messo sul piatto 8 milioni cash prevedendo vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. La trattativa può concretizzarsi da un momento all’altro, con i turchi intenzionati ad arrivare alle strette di mano nel minor tempo possibile. A quella di Kostic faranno seguito le uscite di Weston McKenny, Federico Chiesa e Wojcieh Szczesny tutti legati alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025.

Il texano, dopo aver declinato la proposta dell’Aston Villa, piace al Fenerbahce mentre sulle tracce dell’esterno ci sono Chelsea e Tottenham. Il portiere, svanita l’opportunità di sbarcare all’Al-Nassr che ha ufficializzato l’arrivo di Bento dall’Athletico Paranaense, sta riflettendo sul proprio futuro. Il Monza si è fatto avanti più volte ma il polacco, finora, ha tentennato dimostrando di nutrire perplessità circa il passaggio in maglia biancorossa. Si vedrà più avanti. La rivoluzione targata Giuntoli è appena agli inizi. Motta, dal canto suo, attende ulteriori rinforzi.