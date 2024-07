Addio Juve, tutto definito: indosserà la maglia del Porto l’anno prossimo

La Juventus vuole continuare a regalare rinforzi a Motta. Un colpo sperato da Giuntoli, però, non si farà: svelato il motivo

Continua a sfogliare la margherita la Juventus, in attesa di capire in che direzione muoversi. L’imminente cessione di Matias Soulé alla Roma (per 26 milioni più 4 di bonus) e quella probabile di Federico Chiesa (piace al Tottenham e al Chelsea) aprono nuovi scenari per il club, rendendo necessario l’acquisto di altrettante ali offensive gradite al tecnico Thiago Motta e capace di inserirli al meglio nello scacchiere tattico bianconero.

Già scattato da tempo il casting volto ad individuare i rinforzi più adeguati: tanti i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intenzionato a chiudere la pratica nel minor tempo possibile. Nel mirino, ad esempio, è finito Jadon Sancho tornato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund (2 centri e 3 assist in 14 gare di Bundesliga). Sotto i riflettori c’è poi Karim Adeyemi, di proprietà proprio dei gialloneri. Il 22enne, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino ma per concretizzare l’affare sarà necessario versare 40 milioni nelle casse dei tedeschi.

Sempre viva, poi, le pista che conduce a Wenderson Galeno militante tra le fila del Porto. Il 26enne brasiliano, autore di 16 gol e 12 passaggi vincenti nelle 48 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, ha una clausola rescissoria fissata a 60 milioni tuttavia i lusitani hanno bisogno di fare cassa per sistemare i conti: non è da escludere, quindi, che Giuntoli riesca a trovare l’intesa decisiva a cifre sensibilmente inferiori. In netto ribasso, invece, le quotazioni di un altro giocatoro molto apprezzato sia dal dirigente bianconero che da Motta.

Juventus, il colpo sfuma: continuerà a giocare tra le fila del Porto

Parliamo di Francisco Conceicao, messosi in luce agli ultimi Europei grazie alla rete rifilata alla Repubblica Ceca. Il 21enne, figlio del più noto Sergio (ex Inter e Lazio), negli ultimi giorni era diventato un’opzione concreta per la Juve tuttavia, alla luce degli ultimi sviluppi, le chance di vederlo giocare in Italia sono prossime allo zero.

Il motivo è da ricercare nel fatto che, come riportato da ‘Record’, il presidente dei Dragoes André Villas Boas avrebbe chiesto al giocatore di rimanere in biancoblù almeno un altro anno in modo tale da proseguire al meglio il suo percorso di crescita. Appello che sembra aver fatto breccia nei pensieri del classe 2002, uscito di conseguenza dai radar di Giuntoli. Le riflessioni proseguiranno. Motta, dal canto suo, attende ulteriori regali.