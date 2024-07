Bomba Vlahovic, annuncio di questi minuti: in casa Juve stentono a crederci

Annuncio molto importante su Dusan Vlahovic, notizie fondamentali per il futuro della Juventus: cosa succede

Lavora alacremente in questi giorni la Juventus, che si sta preparando, in Germania, al via della stagione. Una annata molto importante per i bianconeri, che devono avviarsi verso un nuovo ciclo, quello targato Thiago Motta, e devono provare a farlo al meglio da subito, per tornare a puntare a grandi traguardi, quello che è mancato nelle ultime stagioni.

Dunque, se il tecnico e i suoi giocatori si stanno allenando intensamente per arrivare nelle migliori condizioni alla partenza stagionale, al di fuori è Giuntoli che sta facendo di tutto per rinforzare la Juventus. Il direttore tecnico, come si sta vedendo, sta letteralmente rivoluzionando la rosa rispetto all’epoca Allegri, per renderla più appropriata alle idee di gioco del nuovo tecnico.

Tanti volti nuovi ma anche tante cessioni, rispetto alla Juventus che conoscevamo. Tanti giocatori sono già andati via, anche qualche big e altri seguiranno, verosimilmente, nei prossimi giorni. Uno dei pochi davvero inamovibili e sicuri del posto è Dusan Vlahovic, su cui la Juventus ha deciso di puntare con decisione.

Dal suo arrivo a Torino, il serbo non ha avuto un rendimento stratosferico, ma ha mostrato grandi segnali di crescita nella scorsa stagione, alzando le sue medie realizzative. E adesso, ci si attende davvero tanto da lui.

“Vlahovic super con Thiago Motta”: l’investitura del giornalista di Sky Sport

Attese che potrebbero venire corrisposte dalla realtà, secondo quanto ritiene buona parte della stampa. E’ parere condiviso che Vlahovic con Thiago Motta possa davvero esplodere.

Lo ritiene anche Maurizio Compagnoni, apprezzatissima voce di ‘Sky Sport’, che ha dichiarato, nel corso di una delle trasmissioni dell’emittente streaming, come la Juventus possa prepararsi a vedere un Vlahovic evoluto e in grado di superare i suoi limiti con il nuovo allenatore.

Ecco le affermazioni del telecronista: “Io penso che Vlahovic con Thiago Motta possa fare molto bene, anche se è un giocatore totalmente diverso da Zirkzee. E’ stato spesso messo sotto accusa, ma i gol li ha sempre fatti, soprattutto nell’ultima stagione. Di lui si può discutere non il poco impegno, semmai la poca partecipazione al gioco della squadra, per caratteristiche. E’ questo su cui dovrà lavorare l’allenatore. Ma è facile pensare che gli arriveranno più rifornimenti e che a livello realizzativo avrà una stagione eccellente“.