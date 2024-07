È ufficiale, rescinde una stella: grandissimo stupore anche per la Juve

Fra lo stupore dei tifosi, rescinde il proprio contratto anche un giocatore che ha fatto la storia della Juve: cos’è successo.

A fine giugno la Juve ha salutato Alex Sandro e Adrien Rabiot: entrambi i giocatori si sono svincolati a zero e sono ancora alla ricerca di una nuova squadra. Il terzino trentatreenne classe 1991 nato nello Stato di San Paolo, in Brasile, non sembra ci sia la fila. Molto probabilmente tornerà in Brasile o proverà a proporsi al Porto, una delle sue ex squadre. Come estrema soluzione c’è poi l’Arabia Saudita.

Rabiot è seguito dal Milan e meno insistentemente dal Napoli. Ha estimatori anche in Inghilterra, Francia e Spagna. Sembra che il francese punti a essere ingaggiato dal Real o dal Manchester United. Ma qualora non dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbe anche abbassare le proprie pretese di ingaggio e accordarsi con qualche italiana.

Intanto la Juve ha chiuso anche la cessione di Samuel Iling-Junior (venduto all’Aston Villa per 14 milioni) e Enzo Barrenechea (anche lui venduto ai Villans, per 8 milioni). Alla Fiorentina è andato Moise Kean per 13 milioni. De Winter è stato ceduto definitivamente al Genoa per 8 milioni. Kaio Jorge è tornato in Brasile (al Cruzeiro) per circa 7 milioni. Giuntoli sta ora trattando la chiusura delle cessioni di Soulé e Huijsen.

L’ex Juve rescinde a sorpresa (e consensualmente) il contratto con la società brasiliana

Chi rescinde e perché? Nelle scorse ore è arrivata una notizia abbastanza inaspettata che riguarda un ex tesserato bianconero. Douglas Costa, dal 2017 al 2020 ala della Juventus, ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con il Fluminense, e lo ha fatto dopo soli sei mesi.

Il brasiliano, dopo aver lasciato la Juve è stato al Bayern Monaco (dove giocò pochissime partite), in prestito al Gremio e nel club statunitense LA Galaxy. Nel 2024, a sorpresa, decise di tornare in Brasile, trovando un accordo con il Fluminense. In tutto ha giocato una ventina di partite (e ha vinto la Recopa Sudamericana), poi l’idillio si è spezzato. E questo anche se alla firma del contratto aveva scelto un accordo valido fino al luglio del 2025.

Il classe 1990, adesso svincolato, si sta cercando una nuova avventura. E sembra che abbia voglia di tornare in Europa. Prima di accordarsi con il Fluminense era stato a un passo dal firmare per i turchi del Samsunspor. E magari ora quei dialoghi si sono riaperti. Costa ha estimatori in Super Lig e in Francia. Ma potrebbe anche essere raggiunto da proposte di squadre italiane e tedesche.