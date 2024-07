La Juve riabbraccia un grande campione, spunta un indizio inequivocabile

La Juve si prepara a riabbracciare un grande campione sul calciomercato: un segnale non può non essere notato, c’è di mezzo l’Inter

I grandi programmi della Juve per la prossima stagione non si fermano e possono portare ancora grandi acquisti e nomi di grido nel capoluogo piemontese. Gli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Juan Cabal, non bastano a completare la rosa a disposizione di Thiago Motta, che aspetta almeno altri tre colpi.

Le difficoltà per Teun Koopmeiners stanno provando a uno slittamento continuo del suo acquisto da parte dei bianconeri e alla valutazione di alternative, ma vanno considerati anche la difesa e l’attacco, lì dove Cristiano Giuntoli ha intenzione di portare a termine le prossime mosse. Todibo è in prima fila, ma attenzione anche a un campione che a distanza di anni potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.

Stiamo parlando di Joao Cancelo. Stiamo parlando ancora oggi di uno dei terzini più qualitativi in circolazione, che ha già fatto bene in Italia con le maglie di Inter e Juve, ma non ha mai trovato la sua collocazione ideale, un po’ per motivi caratteriali, un po’ per qualche carenza di troppo in fase offensiva. Ci hanno puntato Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, ma ora l’ex Valencia è pronto a un nuovo trasferimento, anche se non si sa ancora quale sarà la prossima tappa della sua carriera.

I bookmakers si sbilanciano su Cancelo: Juve in vantaggio sull’Inter

Cancelo ha un contratto che lo lega ai Citizens fino a giugno 2027 e, a 30 anni, la sua valutazione è crollata, arrivando a circa 25 milioni di euro – in passato era tornato a valerne anche 70. L’alto ingaggio percepito rende difficile qualsiasi trattativa, anche perché l’interesse per lui è un po’ scemato rispetto a un tempo. Il suo agente lo sta proponendo a diverse big europee, senza trovare grandi riscontri positivi, almeno per il momento.

In questa fessura, si possono inserire le big italiane e in particolare la Juve. Secondo i bookmakers, il ritorno dell’esterno portoghese a Torino è la chance più probabile. È quotato a 3 da Planetwin365 e 4 su Goldbet, mentre la puntata sui campioni d’Italia dell’Inter è pagata tra 3,75 e 4 volte la posta.

Insomma, anche gli scommettitori sono parte di indizi che arrivano sul calciomercato e il ritorno di Cancelo non è da considerarsi utopia, magari nelle ultime fasi della sessione estiva.