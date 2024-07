Lacrime per Djokovic: “La fine di un’era”

Tra ritiri di illustri colleghi e il suo, arriva la confessione choc per Novak Djokovic: “La fine di un’era”. I tifosi sono in lacrime

Sul mondo del tennis soffia il vento dei grandi cambiamenti. Si sta passando in maniera repentina da un’era all’altra. L’ultimo decennio è stato contraddistinto dalla storica rivalità tra Federer, Nadal e Djokovic che hanno scritto la storia di questo sport. Adesso a prendere il loro posto ci sono Sinner e Alcaraz, in un autentico passaggio di consegne avvenuto simbolicamente di recente proprio con il serbo.

L’azzurro lo ha superato in vetta alla classifica ATP mentre lo spagnolo nella finale di Wimbledon. Una sorta di doppio passaggio di testimone. Federer si è già ritirato, Nadal è pronto a farlo a breve mentre Djokovic, il più giovane dei tre, ancora resiste strenuamente ma è chiaro come presto arriverà anche il suo momento di dire addio. Ne ha parlato chiaramente in un’intervista prima dell’Olimpiade di Parigi, che non l’ha mai visto trionfare e dove vuole essere protagonista. A proposito di ritiri, proprio i Giochi Olimpici, vedranno l’ultimo atto della carriera anche di Andy Murray.

Clamorosa rivelazione per Novak Djokovic, il ritiro è vicino!

Tutto è pronto per la competizione olimpica, Djokovic sogna di portare una medaglia d’oro alla sua Serbia e soprattutto arrivare a questo titolo per la prima volta in carriera, è l’unico che gli manca.

Nole, infatti, ha confessato come si sia preparato con cura in vista di questo appuntamento, anche molto più rispetto a Wimbledon, considerata una tappa intermedia in vista di Parigi. “Ritengo questa manifestazione molto importante, ho grandi aspettative e voglio migliorare il risultato di Tokyo dove ho perso in semifinale. Ho deciso di giocare a Wimbledon per prepararmi a questo torneo, mi sento sempre meglio e voglio sfruttare le mie occasioni”, arringa l’ex numero uno al mondo.

Durante la conferenza stampa ha parlato anche del ritiro e dei suoi rivali. “Sta finendo un’era con il ritiro di Murray e Nadal, anche la mia carriera sta volgendo al termine“, parole che mettono i brividi ai tifosi e fanno scendere diverse lacrime. “In ogni caso ci sono tennisti che terranno alti il nome di questo sport, per ora sto ancora bene. E sarebbe emozionante giocare contro Nadal al secondo turno”, rivela Nole.

Il sorteggio, infatti, è stato poco clemente con il serbo, visto che già dal secondo turno è possibile uno scontro tra i due, sarebbe il numero 60 della loro straordinaria rivalità. Per i bookmakers il serbo è il favorito: “Questa è solo una grande motivazione in più per me, ho concentrato tutta la mia preparazione su questo torneo”.