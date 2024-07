Locatelli via in prestito, destinazione surreale in Serie A

Si apre una possibilità a sorpresa per quello che riguarda il futuro di Manuel Locatelli con il centrocampista che potrebbe partire

Dopo una stagione non semplice, conclusa con la mancata convocazione all’europeo, per Locatelli potrebbe essere giunto il momento dell’addio alla Juventus.

Il centrocampista classe 1998 è reduce da un’annata ricca di alti e bassi con la dirigenza che sta valutando il suo addio durante l’estate per fare cassa e puntare su nuovi obiettivi. Gli arrivi di Douglas Luiz e di Kephren Thuram rischiano di togliere spazio all’ex giocatore del Sassuolo con Cristiano Giuntoli che non sembra intenzionato a fermarsi qui per quello che riguarda le operazioni in entrata. L’obiettivo principale resta sempre Teun Koopmeiners e la partenza di Locatelli potrebbe dare il via all’operazione per portare l’olandese a Torino.

Calciomercato, Locatelli pronto a passare alla rivale della Juventus

Arrivano ulteriori conferme sul possibile passaggio di Manuel Locatelli alla Fiorentina durante la sessione di mercato estiva. La Juventus avrebbe aperto al prestito del centrocampista ai viola con le parti che potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni.

Manuel Locatelli è un obiettivo di Raffaele Palladino per il centrocampo della sua nuova Fiorentina con i viola che avrebbero chiesto informazioni sull’ex giocatore del Milan, desiderosi di portarlo in Toscana con la formula del prestito. La Juventus non si opporrebbe alla cessione del centrocampista ma vorrebbe inserire un obbligo di riscatto da esercitare al termine del campionato.

Il centrocampista bianconero è apprezzato da Thiago Motta che è pronto a puntare su di lui nel caso in cui dovesse restare alla Juventus in vista del campionato che inizierà tra tre settimane. La sua partenza però libererebbe un altro posto a centrocampo, necessario per dare il via ai bianconeri all’operazione Koopmeiners. Alleggerire il monte ingaggi e sfoltire la rosa è fondamentale per provare ad arrivare all’olandese, da mesi nel mirino di Giuntoli che lo ritiene centrale per il nuovo progetto bianconero.

Nel frattempo la Juventus è al lavoro anche su altre cessioni in mezzo al campo. Resta infatti nella lista dei cedibili Fabio Miretti con il classe 2003 che appare fuori dai piani del tecnico bianconero. In queste ultime ore il Como si sarebbe fatto avanti per il giovane talento, pronto ad offrire un posto da titolare nel centrocampo della squadra di Fabregas, garantendo quella continuità che Miretti aveva perso nella seconda parte della scorsa stagione.