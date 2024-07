Ufficiale, addio Juve: un centrocampista ha firmato col Monaco

La Juventus deve dire addio a uno dei suoi obiettivi di mercato: arriva la firma del centrocampista con il Monaco, le ultime notizie

Assisteremo a giorni a dir poco cruciali per il futuro della Juventus. I bianconeri entrano in una fase decisiva del mercato, quella in cui mettere a segno altri acquisti fondamentali dopo i primi effettuati nella prima parte di luglio, per provare a completare la rivoluzione avviata da Giuntoli.

Il direttore tecnico bianconero sta stravolgendo totalmente la rosa per consegnarne a Thiago Motta una più rispondente alle proprie richieste in termini di giocatori. Così, si sono già visti diversi volti nuovi alla Continassa e altri ne arriveranno, con diversi contestuali addii tra i profili storici della squadra.

Saranno anche altri addii a dare il la all’ulteriore sprint sul mercato. Le cessioni di Huijsen e Soulè saranno propedeutiche a incassi considerevoli, che la Juventus utilizzerà per andare all’assalto di Todibo in difesa e di Koopmeiners tra il centrocampo e l’attacco. Sono questi i due profili più caldi del momento, quelli che dovranno dare ulteriore linfa e qualità a una compagine che vuole puntare in alto in Italia e in Europa.

Non a questi due acquisti si limiterà il mercato juventino da qui alla fine di agosto, con ulteriori innesti che si proveranno a mettere a segno tra la mediana e il reparto offensivo. Intanto, però, tra i vari movimenti o i vari tentativi, è fisiologico che non tutte le idee di Giuntoli vadano a segno. Così, sfuma un centrocampista che ha firmato con il Monaco.

Juventus, Akliouche prolunga con il Monaco: era seguito anche dall’Inter

Parliamo di Maghnes Akliouche, giocatore già in forza al club del Principato, che si è messo in luce con un notevole talento nella scorsa stagione, quella della consacrazione, con 8 gol e 4 assist in 31 presenze che hanno contribuito non poco all’ottima annata monegasca.

Tornato in Champions League, il Monaco vuole provare per quanto possibile a trattenere almeno alcuni dei migliori profili. E così, ha blindato il suo talento con un contratto fino al 2028. Il giocatore era seguito anche da altre squadre italiane, come Inter e Napoli.

Giocatore in grado di giostrare sulla trequarti, potrà diventare uno dei crack del mercato delle prossime estati. Il rischio è che il prezzo per portarlo via dal Monaco in futuro schizzi verso l’alto.